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ФАС предложила сетям ограничить наценки на яйца до 5%

ФАС предложила торговым сетям ограничить наценки на куриные яйца до 5%
Федеральная антимонопольная служба предложила ретейлерам до марта 2024 года добровольно ограничить наценки на куриные яйца до 5%. В торговых сетях говорят, что средняя наценка на часть ассортимента яиц с июля была отрицательной
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

В четверг, 30 ноября, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разослала торговым сетям письмо с предложением рассмотреть возможность до марта 2024 года добровольно ограничить свои наценки на куриные яйца на уровне до 5%. Копия соответствующего письма есть у РБК, его отправку подтвердили в ФАС, уточнив, что получателями были Союз независимых сетей России, а также компании, входящие в Ассоциацию компаний розничной торговли. Получение письма подтвердили в X5 Group (магазины «Чижик», «Пятерочка», «Перекресток»), а также еще в одной крупной сети.

Ограничить наценки предлагается на все виды куриных яиц, в том числе закупаемых у поставщиков по долгосрочным контрактам, «при этом не допустив роста фактических наценок на яйца куриные, закупаемые на тендерах».

Предложение ФАС связано с существенным ростом цен на куриные яйца, который «вызывает обеспокоенность потребителей», говорится в письме. Эта проблема, в частности, обсуждалась на заседании рабочей группы ФАС по торговле с участием розничных сетей и отраслевых объединений 21 ноября, уточняется в документе.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

О том, согласны ли сети с предложением ФАС, участники рынка должны сообщить в понедельник, 4 декабря. Кроме того, до 6 декабря они должны предоставить регулятору информацию за ноябрь этого года о соотношении объемов яиц, закупаемых по долгосрочным контрактам и на тендерах, с указанием конкретных поставщиков. На вопрос РБК о том, что будет, если сети не согласятся добровольно ограничивать наценки, в ФАС не ответили.

Почему дорожают яйца

По данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах стоимость яиц в октябре этого года увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, еще в 14 — на 20,1–39,9%. Не изменились цены только в Камчатском крае.

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Ограничение наценки на яйца в рознице не поможет сдержать цены, утверждает источник РБК в одной из розничных сетей: причина подорожания, по его словам, — на стороне производителей. Собеседник РБК еще в одной торговой сети связывает повышение закупочных цен у поставщиков с превышением спроса над предложением: «В предновогодние дни спрос увеличится еще больше».

В Российском птицеводческом союзе ранее также отмечали, что одной из причин подорожания стал рост спроса. «С учетом того, что сегодня растут в цене другие виды продукции, яйцо и курица становятся, по сути, одним из немногих источников животного белка, который населению доступен на постоянной основе. Спрос на них растет — а если растет спрос, растут и цены», — объясняла гендиректор союза Галина Бобылева. Помимо яиц подорожала в этом году и курица: в конце июля Forbes сообщал, что цены на куриное мясо побили исторический рекорд. В Минсельхозе повышение цен объясняли сезонными факторами. Осенью рост производства курицы в стране практически остановился, сообщали «Ведомости», на что Минсельхоз отвечал, что отрасль птицеводства «демонстрирует положительную динамику», а по итогам года ожидается более существенный прирост производства.

В октябре с нехваткой курицы столкнулись сети фастфуда KFC и Rostic's в России. Глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров объяснял это недостатком сотрудников на птицефабриках, нарушением логистических цепочек и увеличением стоимости кормов. Минсельхоз в ответ на жалобы рестораторов на дефицит куриного мяса тогда заявлял, что внутренний рынок полностью обеспечен этим продуктом, а потребность населения в нем удовлетворяется в первую очередь через торговые сети. В октябре ФАС сообщала, что производители мяса кур начали снижать оптовые цены.

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Фото:Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Яйца входят в перечень социально значимых продуктов, за стоимостью которых следит государство: если какой-то продукт из списка подорожал хотя бы в одном из регионов более чем на 10% (за исключением сезонного фактора) в течение 60 дней подряд, для него могут установить предельные розничные цены на срок до 90 дней. Этот механизм был введен в России еще в 2010 году. Изначально порог подорожания, при котором власти вводили предельную цену, был выше — 30%, но в конце 2020 года его снизили.

Ранее торговые сети уже соглашались добровольно ограничивать на время наценку на социально значимые продукты: например, в начале пандемии — в апреле 2020 года — продавать покупателям ряд товаров первой необходимости по цене их приобретения у производителей решили X5 Group и «Магнит». А в августе этого года региональные торговые сети уже согласились добровольно ограничить наценку на отдельные категории социально значимых товаров, в том числе и на яйца.

В X5 Group подчеркивают, что наценки на часть ассортимента яиц уже и сейчас отрицательные. «Торговые сети прорабатывают каждый случай повышения цен со стороны поставщиков и совместно ищут возможности для исключения резких скачков конечной стоимости товаров, в том числе с помощью демпфирования роста закупочных цен за счет оптимизации собственных затрат», — заявили РБК в компании. Например, с июля в крупнейших торговых сетях средняя наценка на тендерное куриное яйцо была отрицательной, добавили в X5 Group. В «Магните», «Ленте», «О'кей» и «Ашане» на запросы РБК с просьбой прокомментировать предложение ФАС не ответили.

В Национальном союзе птицеводов от комментариев отказались.

Как реагируют на рост цен регуляторы

В середине ноября ФАС запросила у производителей куриных яиц информацию о формировании цен на выпускаемую ими продукцию. На основе полученной информации в службе собирались провести анализ «обоснованности установления оптово-отпускных цен». Кроме того, ФАС запрашивала данные о еженедельной динамике средневзвешенных закупочных и розничных цен на яйца у десяти федеральных сетей.

ФАС сообщила о снижении оптовых цен на курицу
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

В пресс-службе Минсельхоза заверили РБК, что ситуация в птицеводстве находится на «особом контроле» министерства. Там напомнили, что Минсельхоз совместно с ФАС проверяет обоснованность повышения отпускных цен на яйцо, а также вместе с Минпромторгом стимулирует производителей и сети заключать долгосрочные договоры поставок. Последнее должно позволить обеспечить прогнозируемые объемы продукции и цены на нее в рознице, считают в министерстве. Кроме того, подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию планирует рассмотреть вопрос об обнулении на шесть месяцев импортных пошлин на куриные яйца, заключили в Минсельхозе.

О каких рисках предупреждают эксперты

Куриные яйца — это не тот продукт, на котором ретейлеры активно зарабатывают, говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров. Стоимость яиц, по его словам, — это своего рода индикатор, определяющий, в какую сеть покупатель пойдет за покупками, поэтому наценки на эту категорию и так очень низкие.

Директор по стратегическому развитию АНО «Институт развития предпринимательства и экономики» Артур Гафаров напоминает, что в 2020 году практика ограничения цен на сахар привела к появлению на рынке спекулянтов, скупавших в крупнейших торговых сетях дешевый сахар и перепродававших его дороже. Гафаров ожидает, что в случае ограничения наценок на яйца ситуация может повториться.

Авторы
Теги
Мария Котова Мария Котова
При участии
Елена Сухорукова
куриные яйца розничные сети цены на продукты питания ФАС
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