Крупнейшие аэропорты России отчитались о росте прибыли на фоне санкций

Чистая прибыль основных российских аэропортов-миллионников выросла в 2022-м на 7%. В дальнейшем финпоказатели будут зависеть от увеличения пассажиропотока, но этому может помешать сокращение субсидий перевозчикам

Среди аэропортов-миллионников больше всего чистая прибыль выросла у Омска - почти в 4,5 раза, до 86 млн руб. (Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости)

Общая выручка операторов крупнейших российских аэропортов (за исключением Шереметьево) по итогам прошлого года выросла на 13,8%, до 116,3 млрд руб., чистая прибыль — на 6,6%, до 32,2 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК.

Для сравнения: суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года выросла в 2,8 раза и составила рекордные 87,8 млрд руб.

Как считали В число крупнейших входит 29 российских аэропортов, каждый из которых в 2022 году обслужил более 1 млн пассажиров. Но крупнейший по пассажиропотоку аэропорт Шереметьево данные за прошлый год не раскрывает «с учетом текущих факторов» (западных санкций против России), сказал РБК его представитель. В 2021 году прибыль Шереметьево составила 5,4 млрд руб. По остальным 28 аэропортам отчетность по РСБУ бралась по компаниям — операторам аэродромов.

Почему выросла прибыль

В прошлом году российские аэропорты обслужили 185,4 млн пассажиров, то есть на 9% меньше, чем в 2021-м (204,8 млн), говорил глава Росавиации Александр Нерадько в марте 2023 года на итоговой коллегии ведомства. Но если бы работали 11 аэропортов на юге и в центральной части России (закрыты по соображениям безопасности из-за проведения специальной военной операции на Украине), то падение пассажиропотока составило бы лишь 0,3%, приводил данные чиновник. Существенное снижение числа путешественников отмечено только в крупных международных аэропортах, например в московском авиаузле. В первую очередь это связано с закрытием международного сообщения с недружественными странами, отметил Нерадько.

Однако суммарное количество пассажиров 28 аэропортов-миллионников (за исключением Шереметьево), раскрывших отчетность, выросло на 0,7%, до 131,5 млн пассажиров. Максимальное сокращение за год — на 15,4% — в Домодедово. На этом фоне оператор аэродрома, компания «Домодедово Эрфилд», получил чистый убыток в размере 105,1 млн руб. Но чистая прибыль всей группы DME, в которую входит 19 предприятий (оказывают услуги в Домодедово), увеличилась в 1,9 раза, до 6,1 млрд руб., сообщили РБК в пресс-службе аэропорта.

Кроме «Домодедово Эрфилд» прошлый год с чистым убытком завершили Международный аэропорт Владивосток (минус 100,7 млн руб.), Хабаровский аэропорт (минус 116,3 млн руб.) и «Уренгойаэроинвест» (минус 96,3 млн руб.; управляет аэропортом Нового Уренгоя, который входит в холдинг «Аэропорты регионов»). При этом в аэропорту Хабаровска продолжается строительство нового пассажирского терминала, в Новом Уренгое он сдан в феврале этого года. У крупнейшего российского аэропорта за Уралом — новосибирского Толмачево (входит в холдинг «Новапорт»), который недавно тоже запустил новый терминал, — чистая прибыль в прошлом году снизилась на 0,8%, до 3,02 млрд руб. По словам финансового директора Толмачево Константина Фуряева, основными причинами сокращения чистой прибыли стали увеличение расходов на персонал в связи с индексацией зарплат и ростом фонда оплаты труда по сдельной системе, а также рост процентных расходов по обслуживанию кредитного портфеля, сформированного под обеспечение строительства этого терминала.

Тем не менее аэропорты остаются доходным бизнесом, говорит исполнительный директор отраслевого агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. «Ряд аэропортов сохранили международный пассажиропоток, но только теперь пассажиров больше возят иностранные авиакомпании, ставки сборов с которых выше, чем с российских перевозчиков», — замечает эксперт. Cнижение перевозок российских авиакомпаний по ряду международных направлений было частично, а иногда и полностью компенсировано более активной работой иностранных перевозчиков, соглашается директор группы корпоративных рейтингов АКРА Александр Гущин.

Кроме того, аэропорты регулярно пересматривают ставки сборов, что помогает им даже в непростых условиях на рынке поддерживать рентабельность, указывает Пантелеев. При этом некоторые поднимали тарифы по наземному обслуживанию и другие сборы на уровни выше инфляции, замечает авиационный эксперт Григорий Померанцев. Благодаря беспрецедентным субсидиям в размере более 100 млрд руб., которые правительство выделило авиакомпаниям на поддержание внутреннего пассажиропотока в 2022 году, перевозчики могли принимать новые тарифы и сборы, продолжает он. «Субсидии помогли авиакомпаниям поднять в небо пассажиров за счет дешевизны билетов, а аэропорты получили себе дополнительных клиентов», — соглашается Пантелеев. С учетом того что у операторов аэропортов большая часть издержек — постоянные, для них каждый дополнительный пассажир улучшает финансовые результаты, пояснил эксперт.

Крупнейшим аэропортам удалось улучшить общие финансовые показатели за счет перераспределения пассажиропотока с закрытых международных туристических направлений на внутрироссийские, добавляет директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Александр Диваков. Например, люди стали больше летать на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток, говорит он. В плюсе также оказались аэропорты в туристических регионах европейской части России — Сочи и Минеральные Воды, соглашается директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Элина Кулиева.

Представители холдингов «Аэропорты регионов» и «Новапорт» не ответили на запрос. РБК обратился за комментариями в пресс-службы крупнейших аэропортов.

С какими результатами закончили год закрытые аэропорты По итогам 2022 года общая выручка 11 закрытых аэропортов — Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты — сократилась на 85,1%, до 3,4 млрд руб. Их совокупный чистый убыток составил 3,5 млрд руб. против чистой прибыли 9,8 млрд руб. в 2021 году. В прошлом году для поддержки закрытых аэропортов правительство выделило 7 млрд руб. «Благодаря этой мере удалось сохранить высококвалифицированные кадры. Изменения в численности сотрудников нигде не превысили и 10%», — говорил премьер Михаил Мишустин. На прошлой неделе, 18 мая, он подписал распоряжение о выделении аэропортам еще более 2,4 млрд руб. за период временного ограничения полетов с декабря 2022 года по март 2023 года. «Решение позволит использовать предоставленные субсидии в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие», — отметил Мишустин.

Какой прогноз на 2023 год

Российские авиакомпании в 2023 году планируют перевезти 101,3 млн пассажиров, что на 6% больше, чем в 2022-м. При этом отрасль пока перевыполняет план, говорил министр транспорта Виталий Савельев в конце марта на встрече с президентом Владимиром Путиным. По итогам апреля пассажиропоток Домодедово составил более 1,6 млн человек, превысив показатель аналогичного месяца 2022 года на 32%. При сохранении в 2023-м текущего уровня ограничений в отношении России и авиационной отрасли финансовые показатели группы DME будут на уровне или незначительно превысят результаты прошлого года, сообщили в пресс-службе Домодедово.

Если трафик, особенно на международных авиалиниях, и дальше будет расти, улучшатся и финансовые показатели аэропортов, говорит Пантелеев. Именно восстанавливающийся пассажиропоток станет определяющим фактором, влияющим на выручку и прибыль аэропортов, соглашается Померанцев. Но если перевозчики начнут сокращать количество рейсов, о чем не раз уже заявляли их представители, то это, конечно, скажется и на аэропортах, так как у них два основных источника дохода — платежи за обслуживание рейсов и стоянок судов и аренда помещений коммерческими компаниями, замечает Диваков.

Субсидирование авиаотрасли в 2022 году, безусловно, поддержало пассажиропоток, и значительное сокращение субсидий, о котором говорят в правительстве, может негативно сказаться на производственных показателях отрасли, добавляет Гущин. Однако, по его словам, предварительные результаты января—апреля позволяют предположить, что и выручка, и объемы перевозок по итогам всего 2023 года если и снизятся, то несильно. «Дополнительное позитивное влияние на рынок может оказать открывающийся Китай, но основной эффект [от этого] будет в 2024 году», — полагает эксперт.