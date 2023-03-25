Глава Минтранса заявил Путину об авиаперевозках выше плана

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Российские авиаперевозчики в марте 2023 года перевезли больше пассажиров, чем было заявлено в плане Минтранса. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Савельев на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы в этом году планируем перевезти, как вы знаете, 101,3 млн пассажиров. Мы на сегодняшний день, на март, уже перевезли 13,8 млн пассажиров, это на 416 тыс. пассажиров больше, чем план, который мы взяли на год», — сказал министр.

В июне 2022 года правительство утвердило комплексную программу развития авиационной отрасли России до 2030 года. Она предусматривала два сценария развития отрасли. Первый предполагал снижение пассажиропотока на фоне сокращения парка современных судов и нехватки западных комплектующих. Второй (базовый) предусматривал, что предприятия авиаотрасли найдут каналы для пополнения запасов запчастей и других расходных материалов, успешно проведут совершенствование программ летной годности воздушных судов. Также сценарий предполагал расширение программ субсидирования перевозок по внутренним маршрутам. В таком случае ожидался «умеренный» рост авиаперевозок, примерно на 1–3%.

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада ввели против России санкции. Поставки самолетов крупнейших иностранных производителей российским авиакомпаниям и комплектующих к ним прекратились.

В январе «Ведомости» со ссылкой на закрытую статистику Росавиации и источник, знакомый с предварительными показателями авиаперевозок писали, что в 2022 году пассажиропоток российских авиакомпаний снизился на 14,3% по сравнению с прошлым годом. Пассажиропоток по итогам года оказался на 5 млн ниже планки, заданной Путиным, — не менее 100 млн человек.

При этом, по данным Росавиации, объем грузовых перевозок российскими авиакомпаниями в 2022 году упал на 59,42%, до 599,05 тыс. т. По этому показателю воздушный транспорт откатился примерно до уровня 2001 года, когда компании перевезли 614 тыс. т, и превысил уровень 2000-го — 547 тыс. т.