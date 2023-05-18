Глава Utair заявил об «ударе» по авиарейсам из-за сокращения бюджета

Решение сократить господдержку для авиакомпаний, которые выполняют полеты по России, — серьезная ошибка и удар по развитию отрасли, считает глава Utair Андрей Мартиросов. Сама компания сократит «с десяток» региональных маршрутов

Андрей Мартиросов (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Решение правительства сократить субсидии для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов — серьезная ошибка, которая нанесет удар по авиаотрасли и приведет к сокращению важных маршрутов. Об этом заявил гендиректор Utair, президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Андрей Мартиросов в кулуарах форума HeliRussia, передает корреспондент РБК.

«Я считаю, что это серьезнейшая ошибка. Регулятор секвестирует небольшие деньги, а удар будет нанесен по большому количеству очень важных линий», — сказал Мартиросов. По его словам, вопрос о том, какие линии придется закрыть из-за сокращения субсидий, обсуждался накануне на заседании комитета Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта.

«Представляете, что из-за каких-то совсем незначительных средств государственной поддержки мы вынуждены сократить почти всю свою программу из Омска, Новокузнецка и т.д. на самолетах ATR 72. Это реально очень серьезное сворачивание региональных маршрутов. Что сэкономить по всей России-матушке 2–3 млрд руб. и порезать такие линии», — привел он пример.

По его словам, для авиакомпании Utair это был «больше социальный проект, чем какой-то бизнес», и решение сократить количество региональных рейсов перевозчик воспринимает скорее как освобождение от операционной нагрузки, чем как потерю финансового результата, который Мартиросов оценил как «эфемерный». В то же время он отметил, что не уверен, что был корректно просчитан мультипликационный эффект этого решения.

«Мы бы летали, топливозаправочные компании продавали бы нам керосин, аэропорты нам предоставляли услуги по взлету и посадке, люди бы летали. То есть если посчитать социальный бюджетный общеиндустриальный эффект, то, я думаю, [он] никак не был бы ниже, чем те затраты, которые федеральный бюджет нес на поддержку этих линий», — считает он. «Ну, будем летать на более маржинальных маршрутах. Это здорово, но с точки зрения стратегии развития авиатранспортного комплекса страны — не совсем дальновидное решение», — заключил он. Всего, по оценке Мартиросова, сократить из-за отсутствия поддержки со стороны государства Utair придется «с десяток» авианаправлений.

О том, что правительство сократило поддержку для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы, которые финансировались согласно постановлению правительства № 1242 от 25 декабря 2013 года, сообщили в начале мая источники «Известий». По словам двух собеседников издания, финансирование сократили с 9 млрд до примерно 7,5 млрд руб. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд руб. Причину сокращения расходов связывают с секвестированием бюджета. По словам одного из собеседников, Минтрансу в целом поручили сократить расходы на 5%, в связи с чем программу по постановлению № 1242 урезали на 17%. Один из источников уточнил, что больше всего не вошедших в новую программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии.

После публикации материала в Росавиации сообщили, что вместе с авиакомпаниями и региональными властями скорректируют маршруты рейсов для сохранения субсидий «на наиболее значимые направления». «Авиакомпаниям рекомендовано при пересмотре маршрутной сети исходить из принципа эффективного перераспределения бюджетных средств и сохранения приемлемого уровня доступности авиаперевозок», — уточняло ведомство.