Крупнейшие авиакомпании России получили рекордную прибыль на фоне санкций

Общая прибыль ведущих авиакомпаний в прошлом году достигла рекордных ₽88 млрд во многом благодаря субсидиям. Отрасль нуждается в аналогичной поддержке и в текущем году, но в Минфине не получали мотивированных обоснований для этого

S7 Airlines и «Уральские авиалинии» получили рекордные прибыли в 2022 году (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Суммарная чистая прибыль 27 ведущих пассажирских авиакомпаний России по итогам прошлого года составила 87,8 млрд руб., что в 2,8 раза больше, чем в 2021-м. Это следует из отчетности компаний по РСБУ, которую проанализировал РБК.

Более половины этой суммы (47,8 млрд руб.) пришлось на два крупнейших частных перевозчика — S7 Airlines (контролируется семьей Владислава Филева) и «Уральские авиалинии» (принадлежит Сергею Скуратову) — 34,4 млрд руб. (рост к прошлому году в 2,3 раза) и 13,5 млрд руб. (рост в 2,5 раза) соответственно. Для обеих компаний такой результат — рекорд как минимум за шесть лет (2017–2022 годы). Из топ-5 авиакомпаний также отчитался лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»): его чистая прибыль достигла 15 млрд руб. (рост в 4,4 раза), достигнув максимума с момента основания компании.

Крупнейший по пассажиропотоку перевозчик «Аэрофлот» и его «дочка» «Россия» последний раз раскрывали финансовую отчетность по итогам 2021 года. Тогда «Аэрофлот» получил 45,6 млрд руб. чистого убытка, «Россия» — 382 млн руб. чистой прибыли. После начала спецоперации на Украине и введения беспрецедентных международных санкций против России «Аэрофлот» прекратил раскрывать финансовые показатели. «Мы не хотим по понятным причинам вводить в стресс наших партнеров, акционеров, инвесторов в силу высокой волатильности», — объяснял в интервью РБК глава «Аэрофлота» Сергей Александровский. По его словам, возобновление публикации отчетности возможно только после того, как компания «стабилизируется с точки зрения производственных и в конечном итоге финансовых показателей».

РБК направил запросы в пресс-службы группы «Аэрофлот» и S7 Airlines. Представитель «Уральских авиалиний» отказался от комментариев.

Кто попал в выборку Почти 100% пассажиропотока гражданской авиации России приходится на 35 авиакомпаний. По данным на 21 апреля, отчетность по РСБУ за прошлый год опубликовали 27 из них. Кроме «Аэрофлота» и «России» пока не раскрыли данные «Якутия», авиапредприятие «Северсталь», «КрасАвиа», «ЮТэйр» (входит в группу Utair), авиационная компания «Ямал» и «Арт Авиа». Из раскрывших отчетность авиакомпаний в топ-5 по размеру чистой прибыли кроме S7 Airlines, «Победы» и «Уральских авиалиний» вошли Red Wings (4,4 млрд руб. против убытка 1,9 млрд руб. в 2021-м) и Utair (4,1 млрд руб., рост на 6,3%).

Почему выросла прибыль

В прошлом году пассажиропоток российских авиакомпаний сократился на 14,2%, до 95,2 млн человек. Перевозки внутри страны упали на 11,2% (основная причина — закрытие 11 южных аэропортов), до 77,7 млн человек, за ее пределы — на 25,6% (ключевой фактор — запрет на рейсы в Евросоюз). Международные санкции сильно ударили по российским авиакомпаниям, отмечает главный бухгалтер авиакомпании «Икар» Марина Пачеко в отчетности компании: «За несколько дней российские авиакомпании лишились международных маршрутов, лизинга, технического обслуживания иностранных самолетов, страховых инструментов и т.д. Вводимые Западом в 2022 году санкции оказали влияние на российскую гражданскую авиацию, которая была тесно интегрирована в глобальный рынок». Однако, несмотря на это, «Икар» завершил прошлый год с рекордной чистой прибылью — 248,6 млн руб.

Для нивелирования действия санкций российским властям пришлось оказать дополнительную господдержку авиапредприятиям, говорил глава Росавиации Александр Нерадько в минувшем марте. Всего, по данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ, объединяет крупнейшие авиакомпании), гражданская авиация в прошлом году получила рекордную господдержку — 172,3 млрд руб., в том числе 145 млрд руб. впервые (из них 100 млрд руб. — на поддержку внутренних перевозок). Кроме того, из-за прошлогоднего скачка цен на авиакеросин выплаты авиакомпаниям в рамках механизма демпфера составили 98,6 млрд руб., указывал президент АЭВТ Владимир Тасун 21 апреля на собрании ассоциации. По его мнению, в первую очередь благодаря этим факторам удалось обеспечить «относительную финансово-экономическую устойчивость большинства авиакомпаний». Выделенные субсидии не допустили роста стоимости билетов для населения и сохранили условия для доступности авиаперевозок, подчеркивал Нерадько. «Средняя стоимость билета (тариф со сборами) на внутрироссийские рейсы действительно снизилась — к примеру, в июне на 10% к июню 2021-го», — говорил Александровский.

Показать чистую прибыль авиакомпаниям помогли субсидии и оптимизация расходов, говорит младший директор корпоративных рейтингов «Национального рейтингового агентства» Алла Юрова. Так, выросла интенсивность использования эксплуатируемого парка (по данным АЭВТ, показатель занятости кресел в прошлом году вырос на 2,5 п.п., до 84%), замечает она.

По отчетности РСБУ некоторых компаний видно, что размер чистой прибыли в основном формируется за счет субсидий, указывает директор группы корпоративных рейтингов агентства «Национальные кредитные рейтинги» Александр Диваков. Отложенные лизинговые платежи, прекращение выполнения сложного и дорогостоящего техобслуживания самолетов за рубежом, а также сокращение расходов на закупки новых компонентов и запчастей, вместо которых использовались запасы закупок до прошлого года, могли стать факторами экономии расходов, добавляет авиационный эксперт Григорий Померанцев. Из-за прекращения сотрудничества с глобальным провайдером Lufthansa Technik затраты на запчасти действительно уменьшились, а налет самолетов был рекордным, признает топ-менеджер крупной российской авиакомпании, также увеличившей прибыль.

Росту прибыли помогло и сокращение множества прямых зарубежных рейсов из России, благодаря чему на оставшихся международных маршрутах выросли тарифы, говорит Померанцев. «Билеты на международные перевозки, конечно, выросли в стоимости. Но это отдельная история, связанная больше с ограниченным предложением отдыха за рубежом», — отмечал Александровский.

«Авиакомпаниям удалось адаптироваться к текущим условиям и завершить прошлый год с положительными финансовыми результатами, которые оказались выше ожиданий до введения санкций. В текущем году частично возобновляются полеты по международным направлениям. Также отмечаем, что в этом году Минтранс России прогнозирует пассажиропоток выше, чем в прошлом», — отмечали в пресс-службе Минфина.

Какого результата ждать в этом году

В текущем году Минтранс запланировал рост пассажирских авиаперевозок на 6,4%, до 101,3 млн человек. В конце марта глава ведомства Виталий Савельев говорил, что компании уже превышают этот план. По итогам первого квартала группа «Аэрофлот» перевезла 9,5 млн человек (плюс 11,3%). По данным АЭВТ, в январе—марте все авиакомпании нарастили пассажиропоток на 7,1%, до 21,2 млн человек, показатель занятости кресел увеличился на 7,4 п.п., до 85,8%. При сохранении существующих тенденций в этом году пассажиропоток авиакомпаний может вырасти до 111 млн человек, то есть вернуться на уровень 2021-го, считает Тасун.

Но, по мнению главы АЭВТ, отрасли все равно требуется господдержка, потому что даже в прошлом году авиакомпании, по предварительным данным, получили убыток от продаж 144 млрд руб. (операционный убыток). Для оценки состоянии в отрасли лучше использовать не финансовые показатели по РСБУ, а данные формы № 67-ГА (отчет о финансовой деятельности авиапредприятий и организаций воздушного транспорта), в которой речь идет об операционных результатах, так как чистая прибыль (убыток) показывает не все в деятельности авиакомпаний, объяснял ранее представитель ассоциации.

По мнению старшего директора по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игоря Смирнова, текущее состояние авиакомпаний — это скорее «контролируемое пикирование, нежели успех», хотя у перевозчиков есть наработки по управлению расходами в стрессовых ситуациях после разгара пандемии COVID-19 в 2020 году. «Несмотря на прибыль, выручка [перевозчиков] падает (у 27 крупнейших перевозчиков она упала на 7,4%, до 661,5 млрд руб. — РБК) <...>. А на прибыль влияют и бумажные статьи», — пояснил он. «Вряд ли сможем сработать с такой же прибылью. В этом году много тяжелого техобслуживания самолетов, это негативно скажется на итоговом финансовом результате», — говорит топ-менеджер крупной авиакомпании.

В АЭВТ рассчитывают, что господдержка отрасли сохранится на уровне прошлого года. Однако пока компаниям было выделено лишь 25,3 млрд руб. Предоставление субсидий по аналогии с прошлогодними еще не одобрено, поэтому билеты по России могут подорожать на 15–30%, а количество рейсов снизится, предупреждал замглавы Минтранса Игорь Чалик 17 апреля. Но уже через два дня он уточнил, что рост стоимости билетов не превысит уровень инфляции в России (5,3%). Чиновник объяснил, что предыдущая оценка основывалась на данных авиакомпаний: каждый перевозчик разрабатывает для себя несколько сценариев, включая негативный. Тогда в пресс-службе Минтранса сообщили о продолжающейся работе по выделению дополнительных субсидий авиакомпаниям на предстоящий летний сезон. Но в Минфине отметили, что решение о рекордной поддержке в прошлом году было принято из-за приостановки международных полетов, а в 2023-м они развиваются. «До настоящего времени мотивированных обоснований для оказания господдержки [в этом году] по аналогии с прошлым годом в Минфин России не поступало», — добавили там.