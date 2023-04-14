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Шереметьево отчиталось о росте пассажиропотока в марте почти на 87%

Аэропорт Шереметьево: пассажиропоток в марте увеличился на 86,7% по сравнению с 2022 годом
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС
Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

В марте 2023 года пассажиропоток в аэропорту Шереметьево московского аэроузла вырос на 86,7% по сравнению с мартом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы аэропорта, поступившем в РБК.

«По итогам марта Шереметьево укрепил лидерство в общем объеме пассажирских перевозок Московского авиаузла и достиг доли в 50% — услугами аэропорта воспользовалось 2 573 000 пассажиров, рост к марту прошлого года составил 86,7%», — говорится в сообщении.

Всего за первый квартал аэропорт обслужил 7,2 млн пассажиров, что на 23% больше, чем за тот же период прошлого года.

Наибольшим спросом среди федеральных направлений пользовались полеты в Санкт-Петербург, Сочи, Екатеринбург, Казань и Калининград. Самыми востребованными зарубежными направлениями стали Пхукет, Стамбул, Дубай.

По итогам 2022 года перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями сократились на 14,21%, до 95,21 млн человек, сообщала в марте Росавиация.

В то же время грузовые авиаперевозки в России в 2022 году из-за ограничений доступа на международные рынки упали на 60%, до 600 тыс. т, минимального уровня с 2001 года, сообщала в марте Росавиация. В других видах транспортировки грузов такого падения не было. Согласно данным Росстата, общий объем перевозок грузов российскими транспортными компаниями в прошлом году снизился лишь на 1,2%, до 7,95 млрд т, за счет сокращения в первую очередь поставок по железной дороге на 3,7% (до 1,24 млрд т) и трубопроводным транспортом на 6% (до 1,1 млрд т). Но перевозки автотранспортом (самый распространенный вид), наоборот, повысились на 0,3% (до 5,51 млрд т).

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