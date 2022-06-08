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Крупнейшие российские аэропорты увеличили прибыль в 5,5 раза

Крупнейшие российские аэропорты увеличили суммарную прибыль до ₽45 млрд в 2021 году
Суммарная прибыль крупнейших аэропортов России в 2021 году выросла более чем в пять раз и достигла ₽45 млрд. Но в 2022 году на их доходы будут влиять западные санкции и снижение пассажиропотока
«Аэрофлот» AFLT ₽27,2 +4,94% Купить
Международный аэропорт Шереметьево
Международный аэропорт Шереметьево (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Совокупная выручка операторов крупнейших российских аэропортов по итогам 2021 года составила 148 млрд руб., чистая прибыль — 45 млрд руб., следует из отчетностей компаний по РСБУ, которые проанализировал РБК.

По сравнению с 2020 годом выручка компаний выросла на 48,5%, чистая прибыль — в 5,5 раа. Однако показатели допандемийного 2019 года не достигнуты — они оказались на 5 и 11% ниже соответственно.

Для сравнения: выручка 15 крупнейших пассажирских авиакомпаний в 2021 году выросла на 71%, до 1,11 трлн руб., но они закончили год с 19 млрд руб. чистого убытка. А совокупная выручка семи крупнейших по объемам перевозок грузовых авиакомпаний увеличилась на 31%, до 233 млрд руб., чистая прибыль — на 26%, до 62 млрд руб.

Как мы считали

В число крупнейших входит 32 аэропорта. Каждый из них в 2021-м обслужил более 1 млн пассажиров; суммарно — 178 млн пассажиров (87% от всего трафика российских аэропортов). По каждому аэропорту бралась отчетность по РСБУ компании — оператора аэродрома (данные Росавиации на март 2022 года).

Как аэропорты увеличили доходы

По данным Росавиации, в 2021-м пассажиропоток всех аэропортов составил 205 млн человек. Это на 58% больше, чем в 2020-м (130 млн). Но на 7% меньше, чем в 2019-м (221 млн). На долю международных перевозок в прошлом году пришлось 14%, в 2020-м — 13%, в 2019-м — 34%.

По словам исполнительного директора агентства «АвиаПорт» Олега Пантелеева, у крупнейших аэропортов России велика доля неавиационной выручки. Но при сокращении международного трафика падают доходы, к примеру, от магазинов беспошлинной торговли duty free. Повышение внутрироссийского трафика (на 20% к 2019 году) произошло в том числе из-за субсидируемых рейсов. Но покупательная способность пассажиров таких рейсов ниже, отмечает эксперт. Поэтому даже с учетом роста тарифов на внутренних линиях в 2020–2021 годах аэропортам не удалось вернуться к уровню прибыльности до пандемии, говорит он.

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Аэропорты попросили открыть магазины duty free на внутренних рейсах
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Фото:Марина Лысцева / ТАСС

В 2021 году оставались достаточно жесткие ограничения для полетов за пределы России, отмечает гендиректор консалтинговой компании Friendly Avia Support Олександр Ланецкий. Запрет на полеты в Турцию сняли в середине лета, а Китай и Евросоюз (кроме ряда стран) были закрыты, напоминает он. Поэтому аэропортам, к примеру Шереметьево, чей бизнес был завязан на внешний рынок, не удалось достичь показателей 2019 года. Чистая прибыль АО «Международный аэропорт Шереметьево» по итогам 2021 года составила 5,4 млрд руб., в четыре раза меньше, чем в 2019-м.

Какой прогноз на 2022 год

Сразу после начала спецоперации на Украине российские власти закрыли для полетов 11 аэропортов в Центральной и Южной России, по крайне мере, до 12 июня. Пять крупнейших из них — Симферополь, Краснодар, Анапа, Ростов-на-Дону и Геленджик — в 2021 году суммарно обслужили почти 19 млн пассажиров и получили чистую прибыль 8,5 млрд руб.

В летний сезон до 40% внутренних рейсов у московских аэропортов приходилось как раз на эти южные направления, говорил совладелец Внуково Виталий Ванцев в интервью РБК, которое было опубликовано 1 июня. По его словам, с закрытием международных направлений (к примеру, запрещены полеты в ЕС) Москва перестала быть крупным хабом. «Теперь Москва является не транзитным узлом, а конечным пунктом назначения. Отсюда уже некуда летать», — посетовал бизнесмен.

В 2021-м Шереметьево, Домодедово и Внуково обслужили почти 74 млн пассажиров и суммарно заработали более 40 млрд руб. выручки, получив чистую прибыль свыше 8 млрд руб. «Исходя из нынешней ситуации, мы рассчитываем на перевозку от 12 млн до 13 млн пассажиров (первоначальный план на 2022 год был 18–18,5 млн)», — говорит Ванцев. Он прогнозирует, что пассажиропоток российских авиакомпаний в этом году упадет до 70 млн человек, то есть на 37% к 2021 году. В 2022-м авиакомпании могут перевести 85–95 млн пассажиров, не соглашается директор практики «Транспорт и логистика» консалтинговой компании Strategy Partners Роман Тиняев. Ранее в марте президент Владимир Путин поручил создать условия, чтобы в 2022-м пассажиропоток перевозчиков составил не менее 100 млн человек.

Ванцев предсказал падение пассажиропотока в России до 70 млн человек
Бизнес
Виталий Ванцев

По прогнозу совладельца Внуково, аэропорт закончит год с убытком на уровне 2020 года — около 300 млн руб. Но если не будет помощи аэропортам от правительства, то убыток будет в разы больше, предупредил он. В пресс-службах Шереметьево, Домодедово и холдинга «Аэродинамика» (аэропорты Краснодар, Сочи, Анапа) отказались от комментариев.

Как власти поддерживают аэропорты

Пока власти выделили средства только закрытым 11 аэропортам юга России. В апреле—мае правительство направило на компенсацию их операционных расходов более 3 млрд руб. При этом пассажирским авиакомпаниям выделено 100 млрд руб. для частичной компенсации расходов на организацию внутренних рейсов, на грузовые перевозки — почти 3 млрд. Еще 17 млрд руб. планируется выделить из Фонда национального благосостояния на выкуп облигаций авиакомпаний S7, «Уральские авиалинии» и «Аврора».

Аэропорты еще в марте направили предложения в правительство по мерам поддержки. Среди них — компенсация недополученных доходов, нулевая ставка НДС для аэропортов Москвы на внутренние рейсы, введение режима беспошлинной торговли для пассажиров внутрироссийских авиалиний, рассказывал РБК Ванцев. Аэропорты также намерены попросить власти перераспределить в свою пользу часть 100 млрд руб. субсидий авиакомпаний, писал 27 мая «Коммерсантъ».

Власти выкупят за ₽17 млрд из ФНБ бонды крупнейших частных авиакомпаний
Экономика
Фото:Виталий Аньков / РИА Новости

«Конечно, аэропорты хотели бы иметь механизм компенсации за недополученного пассажира относительно 2019 года», — говорит Пантелеев. Но в целом они зарабатывают на трафике, поэтому до них должны дойти деньги, если выделяется поддержка авиакомпаниям, замечает он. Господдержка перевозчиков позволяет сохранить рабочие места и бизнес на перспективу, в том числе в аэропортах и во всем обслуживающем секторе, соглашается Ланецкий. «Но нужно четкое понимание, что и ради чего поддерживать — ведь все же цель не сами авиакомпании и аэропорты, а мобильность людей в целом», — добавляет он.

РБК направил запросы в пресс-службы правительства и Минтранса.

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