В России сократилось число аэропортов-миллионников

В России уменьшилось число аэропортов с пассажиропотоком более 1 млн человек в год

В 2022 году только 29 российских аэропортов преодолели отметку в 1 млн пассажиров, хотя в 2021-м таких было 32. Сокращение произошло на фоне спецоперации на Украине и закрытия части популярных транспортных направлений

Открытый в 2016 году аэропорт Жуковский закончил прошлый год с лучшим пассажиропотоком в своей истории (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В России уменьшилось количество аэропортов, которые за год обслужили более 1 млн пассажиров, — с 32 в 2021 году до 29 аэропортов в 2022-м. Это следует из опубликованных компаниями — операторами авиаузлов данных и предоставленной ими информации по запросу РБК. Росавиация, которая раньше консолидировала данные по аэропортам и авиакомпаниям, прекратила их публиковать после начала спецоперации России на Украине и введения западных санкций.

По итогам прошлого года суммарный пассажиропоток 29 крупнейших аэропортов составил около 160 млн человек, что почти на 10% меньше, чем в 2021-м. При этом внутренние и международные перевозки российских авиакомпаний сократились значительнее — на 14%, до примерно 95 млн пассажиров, рассказал министр транспорта Виталий Савельев на совещании у президента Владимира Путина 24 января (остальных пассажиров перевезли иностранные авиакомпании). Последний раз Росавиация публиковала показатели работы аэропортов по итогам января—февраля 2022 года: тогда их пассажиропоток вырос на 31,5%, до 26,7 млн человек.

РБК направил запрос в пресс-службу Минтранса.

Почему снизилось число аэропортов-миллионников

24 февраля 2022 года, в день начала военной операции на Украине, пять крупнейших аэропортов-миллионников на юге России — Симферополь, Краснодар, Анапа, Платов (Ростов-на-Дону) и Геленджик — были закрыты для обслуживания гражданских рейсов (и еще шесть южных аэропортов, обслуживавших менее 1 млн человек каждый). В результате по итогам прошлого года их суммарный пассажиропоток составил 1,53 млн человек, что на 92% меньше, чем в 2021-м, следует из данных Росавиации, администрации Краснодарского края и аэропорта Симферополь.

Количество крупнейших аэропортов в России могло быть еще меньше, если бы по итогам 2022 года более 1 млн человек не обслужили подмосковный аэропорт Жуковский и Новый Уренгой (Ямал). Жуковский показал самый большой рост — он более чем вдвое увеличил количество пассажиров, до почти 1,4 млн человек. Это лучший результат в истории подмосковного аэропорта. По словам представителя Жуковского, это произошло благодаря сотрудничеству с авиакомпанией Red Wings, которая на российских самолетах Superjet выполняла не только региональные рейсы, но и «максимально возможное число доступных россиянам международных маршрутов». Вторая партнерская авиакомпания аэропорта — «Уральские авиалинии» — сохранила активный разлет в страны СНГ, добавляет он.

Самое большое падение пассажиропотока — на 19% — среди крупнейших аэропортов в прошлом году показал Нижний Новгород. Основна причина — сокращение международных рейсов на фоне запрета полетов в Евросоюз на 68%, до примерно 200 тыс. человек. Самыми популярными направлениями для перелета у нижегородцев были Москва и Санкт-Петербург, сообщала пресс-служба аэропорта.

Сколько пассажиров потеряли московские аэропорты

В январе 2022 года на долю московского авиаузла (аэропорты Шереметьево, Домодедово и Внуково) пришлось 38% от общего пассажиропотока всех российских аэропортов. Но закрытие ключевых международных рынков, включая Евросоюз, после начала военной операции на Украине сильно ударило по их трафику. «Теперь Москва является не транзитным узлом, а конечным пунктом назначения. Отсюда уже некуда летать. <...>. Потери аэропортов Москвы сейчас самые большие», — говорил в интервью РБК в июне 2022 года совладелец Внуково Виталий Ванцев. По его словам, Сочи и Минеральные Воды скорее становятся транзитными узлами: авиакомпания «Россия» начала развивать хаб в Сочи, а «Азимут» сконцентрировал свой флот в аэропорту Минеральных Вод.

По итогам 2022 года пассажиропоток Шереметьево сократился на 7%, до 28,4 млн пассажиров, Домодедово — на 15%, до 21,2 млн, Внуково — на 8,9%, до 16,4 млн. Внуково уступило третье место среди крупнейших российских аэропортов. Пулково — у петербургского авиаузла зафиксирован рост пассажиропотока на 0,9%, до 18,2 млн человек. Он же впервые стал вторым аэропортом по объему перевозок на внутрироссийских рейсах с показателем 15,8 млн человек, обойдя Домодедово, утверждает его пресс-служба. В 2022 году пассажиропоток Домодедово сократился в том числе из-за закрытия южных аэропортов России, объясняет представитель московского аэропорта. По его словам, в 2023-м Домодедово рассчитывает на рост пассажиропотока за счет привлечения новых авиакомпаний и расширения маршрутной сети.

РБК направил запросы в пресс-службы Шереметьево и Внуково.

Как изменилось число пассажиров в регионах

Как объяснял Савельев, на фоне сокращения возможностей для перелетов за рубеж российские курорты становятся более востребованы, поэтому транспортный комплекс переориентирует маршруты и провозные емкости под изменившиеся потребности туристов. По прогнозу Минтранса, в 2023 году российские авиакомпании перевезут свыше 101 млн человек, то есть на 6% пассажиров больше, чем в 2022 году. «Но итоговый объем перевозки может быть несколько скорректирован с учетом продления режима закрытия 11 аэропортов юга России», — уточнил глава ведомства. Наибольший туристический пассажиропоток в этому году традиционно придется на 22 города, среди которых Сочи, Астрахань, Владивосток, Грозный, Екатеринбург, Казань, Калининград, Санкт-Петербург и Минеральные Воды, сказал он.

Аэропорт Минвод, обслуживший более 4 млн человек (рост на 27,5% к 2021 году) стал самым быстрорастущим среди крупнейших аэропортов за пределами Московского региона. Среди причин такого роста гендиректор аэропорта Роман Чуев называл то, что через него стали летать жители других южных городов России, аэропорты которых закрыты из-за спецоперации на Украине.

Двузначной рост показали также Иркутск (+24,5%), Махачкала (+23,3%), Южно-Сахалинск (+18,4%), Владивосток (+16,8%), Сочи (+16,4%), Красноярск (+14,7%) и Новосибирск (+12,2%). У россиян есть спрос на прямые межрегиональные перелеты, который стимулируют различные программы господдержки, говорил РБК представитель крупнейшей частной российской авиакомпании S7. С этим соглашались в пресс-службе «Аэрофлота». S7 открыла третий хаб в Иркутске, «Аэрофлот» запустил субсидируемые межрегиональные рейсы из Красноярска.

В 2022-м объемы господдержки были рекордными и составили 174,2 млрд руб., подчеркивал Савельев. Уровень поддержки на этот год он не раскрыл, отметив лишь, что объем субсидий будет меньше: «До конца февраля авиакомпаниями будет завершена работа по формированию весенне-летнего расписания на 2023 год. При общем сохранении действующей маршрутной сети планируется увеличение количества рейсов».