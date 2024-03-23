«Газпром» подал иск к австрийской OMV

Суть претензий «Газпрома» неизвестна. Австрия получает российский газ, но отмечала, что при необходимости готова от него отказаться. В 2023 году OMV лишилась своей доли в СП с «Газпромом» по разработке Южно-Русского месторождения

Фото: Manfred Schmidt / imageBROKER.com / Global Look Press

«Газпром» обратился с иском в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области к австрийской нефтегазовой компании OMV, следует из картотеки судов.

Заявление подано 22 марта. Суть претензий неизвестна. Других исков, участником которых была бы OMV Exploration & Production GmbH, в картотеке нет.

Австрия продолжает получать газ из России. В OMV отмечали, что страна при необходимости может отказаться от российского газа, так как провела работу по диверсификации поставок.

В декабре прошлого года президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому австрийская компания потеряла свои права в предприятии, которое занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, это было ее СП с «Газпромом». OMV посчитала этот указ экспроприацией своего актива.

Это не первый иск «Газпрома» к зарубежным компаниям в марте. В начале месяца стало известно об исковых требованиях к польским компаниям Europol Gaz (СП «Газпрома» (48,82%) и польской нефтегазовой госкомпании PGNiG (51,18%), в ней Варшава ввела внешнее управление) и нефтяной Orlen, сумма — $933,6 млн ($710 млн и 886,3 млн польских злотых), дело также находится в Арбитражном суде Санкт-Петербурга. В середине марта Федеральная налоговая служба подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом PGNiG.

В мае 2023 года Europol Gaz подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Там посчитали большую часть этой суммы упущенной выгодой из-за остановки транзита российского газа по трубопроводу Ямал — Европа (участком которого владела PGNiG).

«Газпром», в свою очередь, добился запрета для Europol Gaz на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме, но компания продолжила его. В ноябре прошлого года петербургский суд решил взыскать с польской компании свыше $1,5 млрд за неисполнение предписания. Неработающий польский участок газопровода Ямал — Европа в октябре 2023 года приобрела Orlen.