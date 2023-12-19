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Путин распорядился лишить Wintershall и OMV доли в российских активах

Путин подписал указы, лишающие Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом»
Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение
Южно-Русское нефтегазоконденсатное месторождение (Фото: Севернефтегазпром)

Немецкая нефтегазовая компания Wintershall и австрийская OMV потеряли свои права в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения, следует из указов, которые подписал Владимир Путин.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималась ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (доля экономического участия — 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); на Ачимовских отложениях — АО «Ачимгаз», акционеры — Wintershall и ООО «Газпром Добыча Уренгой» (100% которой принадлежат «Газпрому»). По данным СПАРК, каждой компании принадлежит по 50% в «Ачимгазе».

Согласно указам, обе компании превратятся в ООО. Также вместо связанных с месторождениями АО «Газпром ЮРГМ Трейдинг» и АО «Газпром ЮРГМ Девелопмент» и вместо АО «Ачимсбыт» и ООО «Ачим Девелопмент» появятся одноименные ООО.

Приобрести доли в ООО, связанном с Южно-Русским месторождением, в указе предлагается АО «СОГАЗ», а с Ачимовскими отложениями — ООО «Газовые технологии».

Южно-Русское месторождение находится в Ямало-Ненецком автономном округе, восточнее Нового Уренгоя. Его запасы оцениваются более чем в 1 трлн куб. м газа, свыше 50 млн тонн нефти и газового конденсата. Проектная мощность — 25 млрд куб. м газа в год.

Уренгойское месторождение находится в том же районе, севернее Нового Уренгоя. Его общие запасы оцениваются в 16 трлн куб. м газа. Добыча ведется на труднодоступных ачимовских (один из типов отложений в зависимости от глубины залегания) залежах на глубине 3,5 — 4 тыс. м.; на пяти участках планируемая проектная мощность добычи — 37 млрд куб. м в год.

Wintershall Dea — крупнейшая нефтегазовая компания в Европе, доля в 72,7% в ней принадлежит концерну BASF, остальное — LetterOne. Она ведет добычу газа и нефти в Норвегии и Германии, работает в Латинской Америке, Египте и на Ближнем Востоке. В январе 2023 года  компания объявила о намерении уйти из России. Этому предшествовало решение российского правительства ввести предельные цены на газ, выше которых «Газпрому» запрещается покупать его у предприятий, которыми он совместно владеет с Wintershall. В июле компания начала юридическое отделение западного бизнеса от предприятий в России. 
 

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Путин нефтяные месторождения Wintershall Газпром СОГАЗ OMV
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