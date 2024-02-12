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Война санкций ,  
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В Австрии заявили, что смогут прожить без газа из России

OMV: при необходимости Австрия сможет полностью отказаться от газа из России
Сюжет
Война санкций
В Министерстве энергетики Австрии ранее предложили разорвать контракты на поставку газа из России. Компания OMV указала, что для этого нужна правовая основа, но при необходимости страна сможет обойтись без российского газа
«Газпром» GAZP ₽162,9 -0,2% Купить
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters

Для отказа от поставок российского газа в Австрии необходимо подготовить правовую основу, при необходимости страна сможет полностью отказаться от газа из России, заявили в пресс-службе местной нефтегазовой компании OMV, передает «РИА Новости».

Так в OMV прокомментировали предложение министра энергетики Австрии Леонор Гевесслер изучить варианты разрыва контрактов на поставку газа между австрийской компанией и «Газпромом», которые действуют до 2040 года. «Если поставщики не будут действовать по собственной инициативе, то нужны юридические обязательства», — сказала министр.

«Российский природный газ не подпадает под санкции в Европе и импортируется из нескольких стран — по трубопроводам или через терминалы СПГ. Если законодатели хотят отказаться от российского газа, для этого необходимо создать правовую основу», — ответили в OMV.

Компания отметила, что всегда соблюдает законы и санкции и, если будет необходимость, сможет «поставлять своим клиентам в Австрии на 100% нероссийский газ». Для этого ведется работа по диверсификации поставок.

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Бизнес
Глава OMV Альфред Штерн

Канцлер Австрии Карл Нехаммер в сентябре прошлого года называл закупку российского газа «неприятной с моральной точки зрения», но необходимой мерой, поскольку нужно обеспечивать безопасность энергоснабжения. Он отмечал, что российский газ не дешевле, чем у других поставщиков, но серьезной проблемой на пути отказа от него стала существующая трубопроводная система.



Глава OMV Альфред Штерн в октябре прошлого года указывал, что компания нашла альтернативные маршруты, которые способны полностью заменить российский газ в случае остановки транзита через Украину. По его словам, OMV нашла новых поставщиков и зарезервировала западные мощности трубопровода до 2028 года, в том числе из Норвегии и Италии.

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В январе этого года Штерн сказал, что видит «большой риск» в приостановке транзита газа через Украину. В конце этого года истечет срок контракта «Газпрома» и «Нафтогаза» на транзит. Киев заявлял, что не собирается продлевать договор. Москва отмечала, что будет учитывать в данной ситуации наличие потребительского спроса.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австрия Газпром OMV
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