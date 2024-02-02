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Бизнес ,  
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Австрийская OMV назвала экспроприацией продажу ее российского актива

OMV сочла экспроприацией продажу доли в разработчике Южно-Русского месторождения
В декабре президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому OMV лишилась доли в компании — разработчике Южно-Русского месторождения (25%). Компания заявила, что рассматривает шаги по защите своих прав

Австрийская OMV посчитала экспроприацией указ президента России Владимира Путина, согласно которому она лишается доли в компании — разработчике Южно-Русского газового месторождения, следует из отчетности компании.

«Этот указ равносилен односторонней и необратимой экспроприации путем захвата активов OMV в обмен на компенсацию, которая в конечном итоге будет в основном определена Россией и переведена на счета, находящиеся под российским контролем. OMV изучает текущие факты и дальнейшие события, а также рассматривает шаги по защите своих прав», — говорится в отчете.

OMV ответила на указ Путина о ее российских активах
Бизнес
Фото:Heinz-Peter Bader / Reuters

В декабре прошлого года Путин подписал указы, согласно которым немецкая Wintershall и OMV лишились долей в компаниях, которые занимались разработкой Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения и Ачимовских отложений Уренгойского месторождения.

Добычей на Южно-Русском месторождении занималась ОАО «Севернефтегазпром», акционеры которой — ПАО «Газпром» (доля экономического участия — 40%), Wintershall (35%) и OMV (25%); на Ачимовских отложениях — АО «Ачимгаз», акционеры — Wintershall и ООО «Газпром Добыча Уренгой» (100% которой принадлежат «Газпрому»). По данным СПАРК, каждой компании принадлежит по 50% в «Ачимгазе».

Все права и обязанности совместных предприятий, разрабатывающих месторождения, согласно указам, должны перейти к созданным правительством ООО. Доли предприятий, соответствующие долям бывших иностранных владельцев, предложено купить СОГАЗу в случае с Южно-Русским месторождением и «Газовым технологиям» — в случае с Ачимовскими отложениями. Средства от продажи перечислят на специальные счета типа С на имя предыдущих иностранных владельцев долей.

OMV весной 2022 года объявила, что отказывается от новых инвестиций в России и собирается пересмотреть долю в Южно-Русском нефтегазовом месторождении. Летом прошлого года глава компании Альфред Штерн заявил, что OMV не будет отказываться от российского газа и продолжит закупать его зимой (у «Газпрома» и OMV с 2018 года действует долгосрочный контракт, рассчитанный до 2040 года). Компания до этого согласилась платить за поставки газа в рублях.

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В декабре OMV сообщила, что рассматривала возможность продажи доли в ОАО «Севернефтегазпром».

В Кремле после указов президента, лишающих Wintershall и OMV долей в двух СП с «Газпромом», говорили, что они не означают, что у иностранных компаний изымают активы.

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Елена Чернышова
OMV продажа активов
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