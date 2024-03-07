«Газпром» решил взыскать с польских Europol Gaz и Orlen более $900 млн

Размер исковых требований «Газпрома» к польским Europol Gaz и Orlen составил $933,6 млн, их суть неизвестна. Компании владеют участком газопровода Ямал-Европа в Польше

Фото: europolgaz.com.pl

Сумма исковых требований «Газпрома» к польским компаниям Europol Gaz и Orlen составила $933,6 млн ($710 млн и 886,3 млн польских злотых), следует из данных картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга. Ответчиками по этому иску также выступают Ernst and Young Global Limited (Великобритания) и Ernst and Young Sp. z.o.o. Corporate Finance Sp. k (Польша).

Суть исковых требований там не отражена. Об иске «Газпрома» стало известно 6 марта. Первое заседание по нему назначили на 10 апреля.

Europol Gaz являлось совместным предприятием «Газпрома» (48,82%) и PGNiG (51,18%), которая в свою очередь владела участком газопровода Ямал — Европа в Польше. В 2022 году Варшава ввела санкции против российского холдинга и внешнее управление в отношении его доли в Europol Gaz. Москва приняла ответные меры, в том числе приостановила поставки газа в Польшу из-за отказа PGNiG оплачивать их в рублях. Эти ограничения сделали невозможным транзит по Ямал — Европе, утверждал официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов. Президент России Владимир Путин в феврале 2024 года обвинял Варшаву в закрытии газопровода Ямал — Европа.

Ямал — Европа считается третьим по величине после разрушенных «Северных потоков». Мощность газопровода достигает порядка 33 млрд куб. м, длина — более 2 тыс. км. Газопровод берет начало в Торжке в Тверской области, проходит через Смоленск, Белоруссию и Польшу до Франкфурта-на-Одере в Германии. В Польше оборудованы компрессорные станции «Чеханув», «Замбрув», «Кондратки», «Шамотулы» и «Влоцлавек».

Europol Gaz подала иск против «Газпрома» в мае 2023 года на 6 млрд злотых (около $1,4 млрд), посчитав, что большая часть этой суммы была упущенной выгодой из-за остановки транзита российского газа по Ямал — Европе. Российский холдинг потребовал запретить компании арбитражные разбирательства в Стокгольме и выиграл суд. В ноябре 2023 года «Газпром» добился решения о взыскании с Europol Gaz более $1,5 млрд за неисполнение этого предписания. Месяцем ранее участок газопровода Ямал — Европа в Польше приобрела государственная нефтяная компания Orlen.