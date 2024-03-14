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Война санкций ,  
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ФНС подала в российский суд иск о банкротстве польской PGNiG

Сюжет
Война санкций
«Газпром» приостановил поставки газа PGNiG на фоне отказа польского правительства платить в рублях. Варшава, в свою очередь, решила национализировать СП «Газпрома» и PGNiG. Теперь «Газпром» подал иск о банкротстве PGNiG
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Инспекция № 36 Федеральной налоговой службы по Москве подала в арбитражный суд столицы заявление о признании банкротом АО «Польская нефтяная и газовая промышленность» (PGNiG). Карточка дела А40-51332/2024 от 12 марта размещена в картотеке арбитражных дел, однако материалов до делу пока не представлено.

О том, что российские налоговики намерены обратиться в суд с заявлением о банкротстве PGNiG, еще в понедельник сообщила инспекция ФНС № 36. О причинах иска тогда также не сообщалось.

«Газпром» решил взыскать с польских Europol Gaz и Orlen более $900 млн
Бизнес
Фото:europolgaz.com.pl

В апреле 2022 года, после начала российской спецоперации на Украине, польские власти отказались платить за российский газ в рублях, а также ввели санкции против «Газпрома». В ноябре того же года Варшава ввела внешнее управление в отношении доли российской компании в Europol Gaz — совместного предприятия «Газпрома» (48,82%) и PGNiG (51,18%).

На этом фоне «Газпром» приостановил поставки газа PGNiG. Затем правительство России ввело контрсанкции против Europol Gaz. Ограничения Москвы сделали невозможным транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа.

Газопровод Ямал — Европа считается третьим по величине после двух «Северных потоков», разрушенных в результате взрывов. Его мощность составляет порядка 33 млрд куб. м, длина — более 2 тыс. км. Трубопровод проходит от Торжка в Тверской области через Смоленск по территории Белоруссии и Польши и до немецкого Франкфурта-на-Одере.

В мае 2023 года Europol Gaz подала иск против «Газпрома» на 6 млрд злотых (около $1,4 млрд). Там посчитали большую часть этой суммы упущенной выгодой из-за остановки транзита российского газа по трубопроводу Ямал — Европа. «Газпром», в свою очередь, добился запрета для Europol Gaz на продолжение арбитражного разбирательства в Стокгольме, которая, однако, продолжила его. В ноябре 2023 года петербургский суд решил взыскать с польской компании свыше $1,5 млрд за неисполнение предписания. Неработающий польский участок газопровода Ямал — Европа в октябре 2023 года приобрела польская государственная нефтяная компания Orlen.

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В начале марта этого года «Газпром» также подал иски в арбитражный суд Санкт-Петербурга в отношении польских компаний Europol Gaz и Orlen. Суть исковых требований там не отражена. В числе ответчиков также числятся Ernst and Young Global Limited и Ernst and Young Sp. z.o.o. Corporate Finance Sp. k.

ФНС подала в российский суд иск о банкротстве польской PGNiG
ФНС подала в российский суд иск о банкротстве польской PGNiG

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Газпром иски Польша санкции PGNiG
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