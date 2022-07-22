NYT узнала, куда будет направлено зерно с Украины по соглашению с Россией

Фото: Анна Войтенко / Reuters

Зерно из украинских портов, согласно сделке с Россией, доставят в Турцию по безопасным разминированным путям для разгрузки, оттуда его распределят покупателям по всему миру, сообщила The New York Times без указания источника информации.

Корабли, следующие из портов Украины (Одессы, Южного и Черноморска), вернутся обратно лишь после проверки группой представителей России, Украины, Турции и ООН. Это стало ключевым российским требованием, Москва хочет убедиться, что на кораблях в Украину не будет отправлено вооружение странами Запада.

В Стамбуле создадут объединенный командный центр с представителями четырех сторон, которые будут следить за перемещением кораблей.

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