В ООН спрогнозировали массовый голод из-за продовольственного кризиса

Человечество столкнется с массовым голодом, политической дестабилизацией, а также неконтролируемой миграцией в том случае, если не будет принято каких-либо мер для решения продовольственного кризиса. Об этом говорится в заявлении Всемирной продовольственной программы ООН.

На сайте программы 2022-й назван годом «беспрецедентного голода». По данным ООН, ежедневно 828 млн человек не доедают.

Количество тех, кто испытывает проблемы с продовольствием, возросло с 135 млн в 2019 году до 345 млн человек. 50 млн человек в 45 странах живут на грани голода. В ООН утверждают, что чтобы накормить 152 млн человек потребуется $22,2 млрд.

В ООН назвали четыре причины массового голода: вооруженные конфликты, климатические катастрофы, последствия пандемии COVID-19 и рост цен. По данным организации, 60% тех, кто испытывает голод, проживают на или вблизи территории, где происходят вооруженные конфликты.

«Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция», — сказал директор продовольственной программы Дэвид Бизли (цит. по «РИА Новости»).

Бизли предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться «намного хуже» текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.

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В начале июля в ООН спрогнозировали, что около 13 млн человек в мире дополнительно столкнутся с проблемой недоедания в этом году из-за боевых действий на Украине. Согласно обновленным прогнозам, в 2030 году более 670 млн человек могут по-прежнему испытывать голод.

El Pais 22 июня сообщила, что ЕС подготовил доклад о социальных, политических и экономических последствиях российской операции на Украине для третьих стран. Европейские страны предупредили о растущем риске «катастрофического голода» в странах Северной Африки.

Согласно документу, эти страны страдают от нехватки зерна и других сельскохозяйственных товаров, роста цен на продукты и сокращения субсидий. ЕС выделил более €225 млн Египту, Ливану, Ливии, Сирии, Тунису, Марокко и Палестине.