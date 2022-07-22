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Турция заявила о готовности помочь Украине с разминированием портов

Если будет необходимо, помочь с разминированием портов Украине может Турция. В администрации Эрдогана отметили, что вместо полного разминировани предполагается создание безопасных коридоров
Фото: Министерство обороны РФ / AP
Фото: Министерство обороны РФ / AP

Турция готова оказать помощь Украине в разминировании ее портов, чтобы экспортировать зерно по Черному морю. Об этом заявил советник турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

«В случае необходимости разминирование может быть обеспечено третьей страной. Мы готовы предложить свою помощь», — сказал Калын (цитата по Daily Sabah).

В интервью Sabah он отмечал, что вместо того чтобы полностью убрать украинские мины, были установлены безопасные коридоры, по которым будут ходить корабли. Всего были определены три основных коридора, добавил Калын.

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Фото:Ефрем Лукацкий / AP

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар 22 июля при свидетельстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подписали соглашение о вывозе зерна с Украины по Черному морю.

После этого аналогичный документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Позднее российский министр рассказал, что были подписаны два документа — по участию ООН в снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки и по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

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Досмотр судов, задействованных в вывозе зерна из Украины, будет производиться на выходе и на входе в Черное море, чтобы не допустить провоз вооружения и боеприпасов, подчеркнул Шойгу.

Соглашение предусматривает, что вывоз зерна будет осуществляться через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. При этом разминирование украинских территориальных вод проводиться не будет, так как это потребует слишком много времени: суда с зерном будут выходить по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.

Наблюдать за погрузкой зерна будут представители Украины, Турции и ООН, а на выходе и входе в Черное море досмотром кораблей займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр.

Соглашению предшествовали переговоры России, Украины, Турции и ООН, они состоялись на прошлой неделе. Российские предложения были в основном поддержаны. В Кремле отмечали, что соглашение необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса.

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Виктория Тютина Виктория Тютина
Турция Украина порты разминирование
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