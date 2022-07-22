Турция заявила о готовности помочь Украине с разминированием портов

Если будет необходимо, помочь с разминированием портов Украине может Турция. В администрации Эрдогана отметили, что вместо полного разминировани предполагается создание безопасных коридоров

Фото: Министерство обороны РФ / AP

Турция готова оказать помощь Украине в разминировании ее портов, чтобы экспортировать зерно по Черному морю. Об этом заявил советник турецкого президента Ибрагим Калын в интервью телеканалу NTV.

«В случае необходимости разминирование может быть обеспечено третьей страной. Мы готовы предложить свою помощь», — сказал Калын (цитата по Daily Sabah).

В интервью Sabah он отмечал, что вместо того чтобы полностью убрать украинские мины, были установлены безопасные коридоры, по которым будут ходить корабли. Всего были определены три основных коридора, добавил Калын.

Министр обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар 22 июля при свидетельстве генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша подписали соглашение о вывозе зерна с Украины по Черному морю.

После этого аналогичный документ подписал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Позднее российский министр рассказал, что были подписаны два документа — по участию ООН в снятии ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки и по вывозу украинской сельхозпродукции из черноморских портов, подконтрольных Киеву.

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Досмотр судов, задействованных в вывозе зерна из Украины, будет производиться на выходе и на входе в Черное море, чтобы не допустить провоз вооружения и боеприпасов, подчеркнул Шойгу.

Соглашение предусматривает, что вывоз зерна будет осуществляться через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. При этом разминирование украинских территориальных вод проводиться не будет, так как это потребует слишком много времени: суда с зерном будут выходить по согласованному безопасному коридору, проводить их будут украинские лоцманы.

Наблюдать за погрузкой зерна будут представители Украины, Турции и ООН, а на выходе и входе в Черное море досмотром кораблей займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр.

Соглашению предшествовали переговоры России, Украины, Турции и ООН, они состоялись на прошлой неделе. Российские предложения были в основном поддержаны. В Кремле отмечали, что соглашение необходимо для преодоления всеобщего продовольственного кризиса.