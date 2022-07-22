Лавров назвал главную задачу стамбульских соглашений по продовольствию

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Главной задачей достигнутых в Стамбуле договоренностей является обеспечение беспрепятственных поставок российского продовольствия и удобрений на мировые рынки. Об этом заявил глава российского МИДа Сергей Лавров, передает ТАСС.

В то же время, по его словам, России удалось сохранить деполитизированный характер договоренности по транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по экспорту российской сельскохозяйственной продукции.

Лавров также указал, что подписанный в Стамбуле меморандум будет действовать три года.

С начала военной операции на Украине Киев и западные страны обвиняли Москву в том, что она заблокировала в украинских портах суда с зерном и другой сельхозпродукцией. Генсек ООН Антониу Гутерриш и многие мировые лидеры ранее предупреждали, что блокировка зерна может привести к мировому голоду. Россия в свою очередь выражала готовность помочь с вывозом украинской сельхозпродукции, однако указывала на заминированные Киевом порты.

На прошлой неделе делегации России, Украины, Турции и ООН провели переговоры по зерну в Стамбуле и договорились создать в этом городе координационный центр. Соглашение было подписано сторонами 22 июля. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, подписанный меморандум предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт сельхозпродукции и удобрений России на мировые рынки. Второй подписанный документ определяет алгоритм вывоза украинской сельхозпродукции их черноморских портов, подконтрольных Киеву, указал он.

Министр обороны уточнил, что досмотр судов, задействованных в вывозе украинского зерна, будет производиться на выходе и на входе в Черное море, чтобы не допустить провоз вооружения и боеприпасов, а также исключить провокации. Шойгу также добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты. «Мы взяли на себя это обязательство — более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это все будет сделано», — сказал он.