Шойгу пообещал не пользоваться разминированными портами Украины
Россия не будет пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы для вывоза зерна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал «Россия-24»
«Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Не будем пользоваться, что в данном случае порты будут разминированы и открыты», — сказал Шойгу.
Министр отметил, что установлен срок, за который должна быть проведена вся работа в украинских портах.
Россия и Украина 22 июля по очереди подписали одинаковые соглашения с Турцией по вывозу украинского зерна. Москву на встрече представлял Шойгу, Киев — министр инфраструктуры Александр Кубраков, Анкару — министр обороны Хулуси Акар.
Документы были подписаны в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутеррише. Он назвал заключенную сделку «маяком надежды», отметив, что договоренности открывают путь для экспорта значительного объема продовольствия из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.
Документ о вывозе украинского зерна основан на предложенном Россией алгоритме, который предусматривает создание морского гуманитарного коридора. По нему «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», пояснил министр.
Суда, вывозящие украинское зерно, будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, уточнил Шойгу.
Кроме того, был подписан меморандум с ООН, который предполагает подключение организации к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.