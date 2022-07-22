Шойгу пообещал не пользоваться разминированными портами Украины

Россия и Турция подписали соглашение об экспорте зерна с Украины. Согласно документу, украинские порты будут разминированы и открыты, а коммерческие суда после досмотра смогут вывозить зерно

Video

Россия не будет пользоваться в военных целях тем, что порты Украины в Черном море будут открыты и разминированы для вывоза зерна, заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает телеканал «Россия-24»

«Россия взяла на себя обязательства, которые довольно ясно прописаны в этом документе. Не будем пользоваться, что в данном случае порты будут разминированы и открыты», — сказал Шойгу.

Министр отметил, что установлен срок, за который должна быть проведена вся работа в украинских портах.

Россия и Украина 22 июля по очереди подписали одинаковые соглашения с Турцией по вывозу украинского зерна. Москву на встрече представлял Шойгу, Киев — министр инфраструктуры Александр Кубраков, Анкару — министр обороны Хулуси Акар.

Документы были подписаны в присутствии генерального секретаря ООН Антониу Гутеррише. Он назвал заключенную сделку «маяком надежды», отметив, что договоренности открывают путь для экспорта значительного объема продовольствия из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.

Читайте на РБК Pro Pro Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Пять люксовых марок идут на биржу. Что важно знать про Lanvin Group Статьи Pro До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году До 600 тыс. руб.: как нанимают и сколько платят айтишникам в 2022 году Инструкции Pro Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Цена на золото нарисовала «крест смерти». Что это такое и чем он опасен Статьи Pro Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Курс доллара взлетел до рекорда. Почему это угроза для мировой экономики Статьи Pro Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Рынок жилья стоит на паузе. Выгодны ли сейчас инвестиции в недвижимость Статьи Pro «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах «Хуже, чем в детском доме»: каково работать на Уолл-стрит — в 4 пунктах Статьи Pro Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Международная логистика в 2022 году: как сейчас ввозят товары в Россию Статьи Pro В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать В Москве может освободиться 1,5 млн кв. м офисов: что с ними делать Прогнозы

Документ о вывозе украинского зерна основан на предложенном Россией алгоритме, который предусматривает создание морского гуманитарного коридора. По нему «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», пояснил министр.

Суда, вывозящие украинское зерно, будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, уточнил Шойгу.

Кроме того, был подписан меморандум с ООН, который предполагает подключение организации к снятию различных ограничений на экспорт российских сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.