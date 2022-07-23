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В Турции заявили об отсутствии ограничений по срокам «зерновой сделки»

Первоначально сообщалось, что соглашение о вывозе зерна из украинских портов рассчитано на 120 дней с возможностью продления. Однако, по словам министра обороны Хулуси Акара, оно не ограничено этим сроком

Сделка по вывозу зерна из украинских портов не ограничена сроками, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар в интервью телеканалу CNN Türk.

Ранее сообщалось, что соглашение рассчитано на 120 дней, а затем стороны могут договориться продлить его на аналогичный срок.

«Мы не ограничивали его [соглашение] таким периодом, некоторые цифры были названы вначале <...> Мы предполагаем, чтобы это соглашение будет действовать до тех пор, пока продолжается работа [по вывозу зерна]», — сказал он.

По словам главы турецкого Минобороны, речь идет о порядка 25 млн т зерна.

Турция совместно с партнерами будет следить за безопасным заходом и выходом судов, координировать действия будут через специально созданный центр, добавил Акар.

Турция и ООН выступили посредниками в организации переговоров по вывозу украинского зерна. 22 июля Россия и Украина по отдельности подписали с ними соответствующий договор.

Международное соглашение о вывозе украинского зерна. Что важно знать
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Согласно договоренности, вывозить зерно будут через подконтрольные Украине порты Одессы, Черноморска и Южного. Суда будут выходить из Черного моря по безопасному коридору в сопровождении украинских лоцманов, при этом территориальные воды останутся заминированными. Суда будут досматриваться на выходе и входе в Черное море — этим займется созданный совместный четырехсторонний координационный центр. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, это делается, чтобы на судах не провозились оружие и боеприпасы и чтобы исключить провокации.

Украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что
страна имеет запасы зерна на $10 млрд и благодаря соглашению сможет экспортировать около 20 млн т прошлогоднего урожая зерновых.

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Теги
Елена Чернышова
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