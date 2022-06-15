Вице-премьер Абрамченко рассказала об условиях вывоза зерна с Украины

Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявила она. Риски для мирового продовольственного рынка и угрозу голода для 300 млн человек из беднейших стран создают в том числе санкции, проблемы с логистикой и оплатой продуктов

Фото: Edgar Su / Reuters

Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации: зерно можно вывезти, «было бы желание», заявила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — сказала вице-премьер.

После начала военной спецоперации суда с зерном не могут покинуть украинские порты из соображений безопасности: в середине марта ФСБ сообщала, что ВМС Украины разместили на подходах к портам Очаков, Одесса, Черноморск и Южный 420 якорных мин. На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. О риске возникновения мирового продовольственного кризиса из-за событий на Украине неоднократно предупреждали мировые лидеры, в частности президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, такие опасения высказывали и представители ООН.

Россия, по словам Абрамченко, готова оказать необходимую помощь и содействие вывозу продовольствия из Мелитополя и Бердянска, экспорт идет из крымских портов Керчь и Севастополь. Что касается порта Одессы, то его акватория заминирована украинскими властями, а свободному судоходству мешают несколько затопленных кораблей, «Россия к этому не имеет никакого отношения», подчеркнула вице-премьер. «Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие, в том числе зерно», — добавила Абрамченко.

Те, кто говорит, что кризис на рынке продовольствия случится по вине России, «перегибают палку», считает Абрамченко.

Читайте на РБК Pro Pro Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Как работать меньше и повысить продуктивность: 4 совета Статьи Pro Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге Статьи Pro Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Почему мы теряем психологическую устойчивость и как снова ее обрести Инструкции Pro От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона От журнала к авиакомпании: читаем «Теряя невинность» Ричарда Брэнсона Саммари Pro Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Серендипность: как сделать стечение обстоятельств неслучайным Инструкции Pro Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Четыре полезные практики, которые помогут справиться со стрессом Инструкции Pro «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей «Все думали, он шарит». Как «инвестор-гений» из чата разорил сотню друзей Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи

Вице-премьер напоминает, что в мировом потреблении пшеницы, которое составляет около 800 млн т, 20 млн т зерна, которое поставляла Украина, — это «несущественный показатель». От поставок зерна из России и с Украины зависят 50 стран, но застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, говорил ранее и директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

В мире, по словам Абрамченко, около 300 млн человек находятся в зоне риска из-за голода. Но кризис на рынке продовольствия случился не в этом году — это «затяжная история», которая началась еще в пандемию: именно тогда количество продовольствия на мировом рынке сократилось и начали меняться логистические цепочки, напоминает вице-премьер. Сейчас на проблемы, которые остались после пандемии, накладываются введенные в отношении России в 2022 году санкции — фактически против России введена морская и авиационная блокада, и это тоже вызывает сбои в поставках продовольствия.

«США и Евросоюз, заявляя, что они не будут чинить никаких препятствий мировому рынку продовольствия, ввели санкции в отношении России и нарушили таким бездумным образом привычный ход вещей в мировой экономике. А Россия остается ответственным партнером для стран, которые потребляют наше зерно, подсолнечное масло, рыбу и другие продовольственные товары. Мы открыты для наших партнеров и преодолеваем сложности с транспортировкой всей линейки нашего продовольствия, с оплатой за эту продукцию, со страхованием грузов. Но тут нам нужна помощь», — указывает вице-премьер.

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и с Украины. Генсек ООН «не обвиняет Россию в том, что может случиться кризис на рынке продовольствия и голод, — он понимает, что такие последствия возможны в том числе из-за введенных в отношении России санкций», подчеркивает Абрамченко. По ее словам, Гутерриш принимает активное участие в выработке международных правовых инструментов, чтобы нивелировать риски для мирового продовольственного рынка из-за санкций против России и избежать «угрозы голода, которая действительно существует для беднейших стран».