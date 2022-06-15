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Военная операция на Украине ,  
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Вице-премьер Абрамченко рассказала об условиях вывоза зерна с Украины

Россия не препятствует вывозу зерна с Украины, заявила она. Риски для мирового продовольственного рынка и угрозу голода для 300 млн человек из беднейших стран создают в том числе санкции, проблемы с логистикой и оплатой продуктов
Фото: Edgar Su / Reuters
Фото: Edgar Su / Reuters

Россия не препятствует вывозу продовольствия с Украины, в том числе с территорий, где работают временные администрации: зерно можно вывезти, «было бы желание», заявила в интервью РБК вице-премьер Виктория Абрамченко.

«Мы не вмешиваемся в этот процесс. Сегодня это зерно вывозится автомобильным транспортом и железной дорогой — мы видим эти коридоры зерновозов и фур, которые идут в Европу. Украинское зерно можно вывезти, было бы желание», — сказала вице-премьер.

Абрамченко — РБК: «В пандемию не было злости, а сейчас появилась злость»
Бизнес
Виктория Абрамченко

После начала военной спецоперации суда с зерном не могут покинуть украинские порты из соображений безопасности: в середине марта ФСБ сообщала, что ВМС Украины разместили на подходах к портам Очаков, Одесса, Черноморск и Южный 420 якорных мин. На фоне конфликта на Украине и невозможности морских поставок мировые цены на продовольствие и удобрения резко выросли. О риске возникновения мирового продовольственного кризиса из-за событий на Украине неоднократно предупреждали мировые лидеры, в частности президенты Франции и США Эмманюэль Макрон и Джо Байден, такие опасения высказывали и представители ООН.

Россия, по словам Абрамченко, готова оказать необходимую помощь и содействие вывозу продовольствия из Мелитополя и Бердянска, экспорт идет из крымских портов Керчь и Севастополь. Что касается порта Одессы, то его акватория заминирована украинскими властями, а свободному судоходству мешают несколько затопленных кораблей, «Россия к этому не имеет никакого отношения», подчеркнула вице-премьер. «Украина может разминировать порт Одессы и свободно вывозить оттуда продовольствие, в том числе зерно», — добавила Абрамченко.

Те, кто говорит, что кризис на рынке продовольствия случится по вине России, «перегибают палку», считает Абрамченко.

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Вице-премьер напоминает, что в мировом потреблении пшеницы, которое составляет около 800 млн т, 20 млн т зерна, которое поставляла Украина, — это «несущественный показатель». От поставок зерна из России и с Украины зависят 50 стран, но застрявшее в украинских портах зерно составляет менее 1% от оборота зерновых на международном рынке, говорил ранее и директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН для связи с Россией Олег Кобяков.

В мире, по словам Абрамченко, около 300 млн человек находятся в зоне риска из-за голода. Но кризис на рынке продовольствия случился не в этом году — это «затяжная история», которая началась еще в пандемию: именно тогда количество продовольствия на мировом рынке сократилось и начали меняться логистические цепочки, напоминает вице-премьер. Сейчас на проблемы, которые остались после пандемии, накладываются введенные в отношении России в 2022 году санкции — фактически против России введена морская и авиационная блокада, и это тоже вызывает сбои в поставках продовольствия.

«США и Евросоюз, заявляя, что они не будут чинить никаких препятствий мировому рынку продовольствия, ввели санкции в отношении России и нарушили таким бездумным образом привычный ход вещей в мировой экономике. А Россия остается ответственным партнером для стран, которые потребляют наше зерно, подсолнечное масло, рыбу и другие продовольственные товары. Мы открыты для наших партнеров и преодолеваем сложности с транспортировкой всей линейки нашего продовольствия, с оплатой за эту продукцию, со страхованием грузов. Но тут нам нужна помощь», — указывает вице-премьер.

В мае генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мировой продовольственный кризис не предотвратить без удобрений и продуктов из России, Белоруссии и с Украины. Генсек ООН «не обвиняет Россию в том, что может случиться кризис на рынке продовольствия и голод, — он понимает, что такие последствия возможны в том числе из-за введенных в отношении России санкций», подчеркивает Абрамченко. По ее словам, Гутерриш принимает активное участие в выработке международных правовых инструментов, чтобы нивелировать риски для мирового продовольственного рынка из-за санкций против России и избежать «угрозы голода, которая действительно существует для беднейших стран».

Авторы
Теги
Елена Сухорукова Елена Сухорукова
зерно экспорт пшеницы Виктория Абрамченко Украина Военная операция на Украине голод

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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