Шойгу назвал условия вывоза зерна с Украины

Суда с зерном будут следовать по морскому гуманитарному коридору. Их будут проверять как на выходе из Черного моря, так и на входе, сообщил Шойгу

Сергей Шойгу, Антониу Гутерриш, Реджеп Тайип Эрдоган и Хулуси Акар во время подписания соглашения о создании зернового коридора (Фото: tccb.gov.tr)

Россия подписала в Стамбуле два документа: первый предполагает подключение ООН к снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, а второй определяет алгоритм вывоза украинского зерна из черноморских портов, сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Он уточнил, что эти документы взаимосвязаны и входят в единый пакет, сообщили РБК в пресс-службе Минобороны.

В основу документа о вывозе украинского зерна лег предложенный Россией алгоритм. Он предусматривает создание морского гуманитарного коридора, по которому «коммерческие суда смогут безопасно следовать в контролируемые Украиной черноморские порты и обратно», сказал министр.

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Суда, вывозящие украинское зерно, будут проверять как на выходе, так и на входе в Черное море, продолжил он. Досмотром займутся представители четырехстороннего координационного центра, о создании которого ранее договорились Россия, Украина, Турция и ООН. Суда будут проверять, чтобы не допустить поставок оружия и провокаций, сказал Шойгу.

Он допустил, что реализация подписанных договоренностей по зерну и удобрениям может начаться в ближайшие дни. Для этого есть «все предпосылки и все решения», отметил министр в эфире телеканала «Россия 24».

Шойгу также добавил, что Россия взяла на себя обязательства не пользоваться тем, что украинские порты будут разминированы и открыты. «Мы взяли на себя это обязательство — более того, там обозначена совершенно конкретная дата, вернее срок, на который это все будет сделано», — сказал он.

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Россия и Украина ранее 22 июля по отдельности подписали одинаковые соглашения с Турцией по вывозу украинского зерна. Москву на встрече представлял Шойгу, Киев — министр инфраструктуры Александр Кубраков, Анкару — министр обороны Хулуси Акар.

Документы были подписаны при генеральном секретаре ООН Антониу Гутеррише. Он назвал заключенную сделку «маяком надежды», отметив, что договоренности открывают путь для экспорта значительного объема продовольствия из трех украинских портов — Одессы, Черноморска и Южного.