Компания Вексельберга подала иск о взыскании с Абызова 33,6 млрд руб.

Премьер-министр Дмитрий Медведев объяснял арест Абызова его конфликтом с кредиторами: «Наверное, это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски и так далее. Теперь единственным способом разрешения этого конфликта будут следствие и приговор суда».

«Группу Е4» Абызов создал в 2006 году для проектов в сфере инжиниринга в электроэнергетике и строительства энергоблоков. Forbes отмечал, что компания на этом рынке занимала 20% и была одним из крупнейших игроков. Позже она столкнулась с проблемами в обслуживании кредитов, в конце 2014 года перестала платить по ним. В 2015 году Абызов продал компанию частным инвесторам, их имена не раскрывались. В октябре 2016 года «Группу E4» признали банкротом.

Но Абызов и Вексельберг давно спорят и из-за другого актива: они подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций «КЭС Холдинга» (теперь — «Т Плюс»). Юристы Абызова утверждали, что в 2011 году он заключил опционное соглашение с Вексельбергом, касающееся акций КЭС, из-за нарушения которого Вексельберг должен был компенсировать ему ущерб на $488,4 млн. А в иске Вексельберга сообщалось, что в 2006 году между ним, Абызовым и занимавшим тогда пост гендиректора КЭС Михаилом Слободиным было заключено устное соглашение об условиях вхождения в капитал холдинга. Согласно этой договоренности, они должны были инвестировать в компанию пропорционально целевым долям в ней: у Вексельберга — 48,45%, у Абызова — 36,55% и у Слободина — 5%. Однако в 2011 году оказалось, что Вексельберг инвестировал $1,3 млрд, а Абызов — $475 млн, что предполагает значительное перераспределение долей между партнерами (Вексельберг должен был получить 69%, а Абызов — только 26%).

Суды за рубежом продолжаются, но Вексельберг попытался перевести спор в Россию, однако Мосгорсуд отказался принять его иск.

О чем еще спорят Абызов и Вексельберг

После того как в апреле 2018 года Вексельберг и его холдинг «Ренова» попали в санкционный список Минфина США, Абызов через суд Британских Виргинских островов попытался наложить арест на имущество оппонента, ссылаясь на то, что Вексельберг из-за санкций был вынужден переводить активы в Россию и выставить часть из них на продажу. В частности, из-за санкций Вексельберг снизил долю в «Т Плюс» с 57,1 до 39,59%, переведя акции на Merol Trading Limited, которую «Ведомости» называли связанной с «дружественными «Ренове» израильскими инвесторами».

С весны 2018 года велась подготовка к слиянию «Т Плюс» с «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ), «дочкой» «Газпрома». По данным «Интерфакса», ГЭХ получал уведомление от Абызова о неурегулированном судебном споре с Вексельбергом. Источник, знакомый с условиями возможной сделки, говорил РБК, что интересы Абызова будут учтены в ней: он может рассчитывать на долю в новой компании, размер которой пропорционален его инвестициям. Однако на этой неделе гендиректор ГЭХ Денис Федоров заявил, что переговоры с «Реновой» приостановлены. По его словам, «Ренова» до сих пор не подписала отчет об оценке активов «Т Плюс» и ГЭХ.