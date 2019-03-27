Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»

Виктор Вексельберг решил перевести многолетний судебный спор с Михаилом Абызовым из-за опциона на акции «Т Плюс» с Британских Виргинских островов в Россию. Это произошло за 1,5 месяца до ареста Абызова по уголовному делу

Виктор Вексельберг (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал гражданский иск Виктора Вексельберга к Михаилу Абызову в начале февраля, а уже через несколько дней в его рассмотрении было отказано, следует из картотеки суда. Вексельберг обжаловал это решение в Мосгорсуде.

«Истец просит признать договор незаключенным, но подобный иск не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», — сказал РБК представитель суда.

Речь идет о споре из-за опциона на акции «КЭС Холдинга» (позже переименована в «Т Плюс») между Абызовым и Вексельбергом, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон спора. Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС. Юристы Абызова утверждали, что в 2011 году он заключил опционное соглашение с Вексельбергом, касающиеся акций КЭС, из-за нарушения которого Вексельберг должен был компенсировать ему ущерб на $488,4 млн. А в иске Вексельберга сообщалось, что в 2006 году между ним, Абызовым и занимавшим тогда пост гендиректора КЭС Михаилом Слободиным было заключено устное соглашение об условиях вхождении в капитал холдинга. Согласно этой договоренности, они должны были инвестировать в компанию пропорционально целевым долям в ней: у Вексельберга — 48,45%, у Абызова — 36,55% и у Слободина — 5%. Однако в 2011 году оказалось, что Вексельберг инвестировал $1,3 млрд в компанию, а Абызов — $475 млн, что предполагает значительное перераспределение долей между партнерами (Вексельберг должен был получить 69%, а Абызов — только 26%).