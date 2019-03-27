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McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
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Задержание Абызова ,  
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Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс»
Виктор Вексельберг решил перевести многолетний судебный спор с Михаилом Абызовым из-за опциона на акции «Т Плюс» с Британских Виргинских островов в Россию. Это произошло за 1,5 месяца до ареста Абызова по уголовному делу
Виктор Вексельберг (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Гагаринский суд Москвы зарегистрировал гражданский иск Виктора Вексельберга к Михаилу Абызову в начале февраля, а уже через несколько дней в его рассмотрении было отказано, следует из картотеки суда. Вексельберг обжаловал это решение в Мосгорсуде.

«Истец просит признать договор незаключенным, но подобный иск не подлежит рассмотрению в порядке гражданского судопроизводства», — сказал РБК представитель суда.

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Речь идет о споре из-за опциона на акции «КЭС Холдинга» (позже переименована в «Т Плюс») между Абызовым и Вексельбергом, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон спора. Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов из-за акций КЭС. Юристы Абызова утверждали, что в 2011 году он заключил опционное соглашение с Вексельбергом, касающиеся акций КЭС, из-за нарушения которого Вексельберг должен был компенсировать ему ущерб на $488,4 млн. А в иске Вексельберга сообщалось, что в 2006 году между ним, Абызовым и занимавшим тогда пост гендиректора КЭС Михаилом Слободиным было заключено устное соглашение об условиях вхождении в капитал холдинга. Согласно этой договоренности, они должны были инвестировать в компанию пропорционально целевым долям в ней: у Вексельберга — 48,45%, у Абызова — 36,55% и у Слободина — 5%. Однако в 2011 году оказалось, что Вексельберг инвестировал $1,3 млрд в компанию, а Абызов — $475 млн, что предполагает значительное перераспределение долей между партнерами (Вексельберг должен был получить 69%, а Абызов — только 26%).

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

«Считаем, что требования Абызова об устном соглашении между российскими гражданами в отношении российского актива — вопрос для российских судов», — заявил РБК представитель бизнесмена Андрей Шторх. Именно поэтому Вексельберг и обратился за защитой в суд «правильной для этого вопроса юрисдикции» (Гагаринский суд Москвы), добавил он.

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Суду предложили отпустить Абызова под залог в 1 млрд руб.

Этот иск был подан за полтора месяца до задержания Абызова — во вторник, 26 марта, стало известно, что бизнесмена задержали оперативники ФСБ. Уголовное дело против него и еще пяти человек Следственный комитет возбудил по ч. 2, 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе) и по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, Абызов и соучастники с апреля 2011-го по ноябрь 2014 года занимались хищением средств ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», работавших в Новосибирской области. Всего, по данным следствия, было похищено 4 млрд руб. Абызов и другие обвиняемые своей вины не признают.

Видео: РБК

У бывшего министра есть еще один оппонент в бизнесе — Альфа-банк. На прошлой неделе, 20 марта, стало известно, что этот банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева. Представители Вексельберга и Альфа-банка не комментируют уголовное дело Абызова.​

Автор: Светлана Бурмистрова
Теги: Вексельберг
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