Вексельберг сократил прямой контроль над энергокомпанией «Т Плюс»

«Ренова» Виктора Вексельберга утратила прямой контроль над «Т Плюс», сократив свой пакет акций с 57 до 40%. Одновременно доли в «Т Плюс» увеличили кипрские компании

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Структуры миллиардера Виктора Вексельберга (состояние $14,4 млрд — Forbes) сократили свои доли в крупнейшей в России частной теплогенерирующей компании «Т Плюс». Об этом говорится в сообщении самой компании, размещенном на портале раскрытия корпо​ративной информации.

Бизнесмен сократил свой пакет акций в «Т Плюс» с 57,10 до 39,59%, следует из этого сообщения. Одновременно «Т Плюс» раскрыла других владельцев, которые так или иначе связаны с миллиардером.

Еще 12,7% «Т Плюс» владеет Gothelia Management Limited — она принадлежит «Ренове» Вексельберга через «Ренова-Холдинг Рус». Другой акционер «Т Плюс» — кипрская Brookweed Trading Limited (владеет 20,47% компании).

Сама Brookweed принадлежит другой кипрской компании — Integrated Energy Systems (IES), которая в свою очередь владеет 11,80% «Т Плюс». IES при этом на 85% принадлежит «Ренова-Холдинг Рус».

Еще один владелец «Т Плюс» — это кипрская компания Merol Trading, за которой, по информации «Ведомостей», стоят «дружественные «Ренове» израильские инвесторы». Merol утратила прямой контроль над 11,74% акций «Т Плюс», но приобрела контроль над 17% компании через ЗАО «КЭС-Холдинг», следует из сообщения.

Представитель Вексельберга от комментариев отказался.

В мае Вексельберг рассказал, что «Ренова» готовится к слиянию «Т Плюс» со структурой «Газпрома» — «Газпром энергохолдингом». По словам бизнесмена, между компаниями идут «отличные» переговоры, а процесс подготовки сделки будет проходить долго.