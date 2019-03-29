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Задержание Абызова ,  
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Медведев связал дело Абызова с его конфликтом с кредиторами
Премьер-министр заявил, что ничего не знает о коммерческой деятельности экс-министра по вопросам «открытого правительства», но слышал, что у него был конфликт с кредиторами
Фото: Julien Warnand / EPA / ТАСС

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые прокомментировал дело своего бывшего подчиненного, экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного ФСБ.

«[Его] коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна, хотя я, действительно, слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним [Абызовым] и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете вот такое уголовно-правовое развитие», — сказал Медведев, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей сети «ВКонтакте».

«Наверное это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски и так далее. Теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда», — добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил также, что к работе Абызова на посту министра у него претензий не было.

20 марта стало известно, что Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева. «Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра», — заявили тогда РБК в пресс-службе Альфа-банка.

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Кредиторы «Группы Е4» потребовали от экс-министра Абызова более ₽33 млрд

За полтора месяца до ареста Абызова в российский суд на экс-министра подал и Виктор Вексельберг. Речь идет о споре из-за опциона на акции «КЭС Холдинга» (позже переименована в «Т Плюс») между Абызовым и Вексельбергом, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон спора.

​27 марта Басманный суд постановил арестовать Абызова на два месяца, ранее экс-министру были предъявлены обвинения в особо крупном мошенничестве, совершенном организованной группой, и создании преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ).​

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Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Автор: Евгений Калюков
Теги: Дмитрий Медведев
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