Медведев связал дело Абызова с его конфликтом с кредиторами

Премьер-министр заявил, что ничего не знает о коммерческой деятельности экс-министра по вопросам «открытого правительства», но слышал, что у него был конфликт с кредиторами

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые прокомментировал дело своего бывшего подчиненного, экс-министра по вопросам «открытого правительства» Михаила Абызова, задержанного ФСБ.

«[Его] коммерческая деятельность мне абсолютно неизвестна, хотя я, действительно, слышал о том, что был и, видимо, остался определенный конфликт между ним [Абызовым] и кредиторами, который, судя по всему, получил в конечном счете вот такое уголовно-правовое развитие», — сказал Медведев, отвечая в прямом эфире на вопросы пользователей сети «ВКонтакте».

«Наверное это плохо, но теперь другого варианта развития событий не существует, раз этот конфликт не был урегулирован в гражданско-правовом поле, через суд, через иски и так далее. Теперь единственным способом разрешения этого конфликта будет следствие и приговор суда», — добавил премьер-министр.

Глава правительства отметил также, что к работе Абызова на посту министра у него претензий не было.

20 марта стало известно, что Альфа-банк и кипрская Redeliaco Holdings, являющиеся конкурсными кредиторами Е4, потребовали взыскать 33,6 млрд руб. с Абызова, его бывшей жены Екатерины Сиротенко и экс-президента Е4 Андрея Малышева. «Мы подтверждаем подачу иска. Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов. Мы надеемся привлечь к ответственности бенефициаров Е4, в том числе бывшего министра», — заявили тогда РБК в пресс-службе Альфа-банка.