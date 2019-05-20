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Goldman Sachs $250 (+26,26%) прогноз Credit Suisse к 21.12.19 Купить
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Компания Вексельберга приостановила переговоры о слиянии с «Газпромом»
«Т Плюс», принадлежащий «Ренове» Виктора Вексельберга, и «Газпром энергохолдинг» приостановили переговоры о слиянии. «Т Плюс» до сих пор не подписал совместную оценку активов, заявил глава «дочки» «Газпрома»
Денис Федоров (Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости)

«Газпром энергохолдинг», энергетическая «дочка» «Газпрома», не ведет переговоры об объединении с теплогенерирующей компанией «Т Плюс», подконтрольной «Ренове» Виктора Вексельберга. Об этом заявил 20 мая гендиректор «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров.

«На сегодняшний день дальнейших переговоров у нас с «Реновой» нет», — сказал Федоров.

Стороны договаривались об объединении активов около года — с весны 2018-го. По словам Федорова, в конце прошлого они заказали PwC совместную оценку активов. «Мы еще в конце прошлого года, как было положено по нашему графику, подписали со своей стороны акт выполненных работ с PwC. Учитывая, что договор трехсторонний, соответственно, акт должна подписать «Ренова». Насколько я понимаю, работа не завершена. Если она не завершена, то «Ренова» не подписала акт выполненных работ», — пояснил топ-менеджер. Представитель «Реновы» отказался прокомментировать это РБК.

Детали оценки, подготовленной PwC, Федоров раскрывать не стал. «Т плюс» оценили в 40–45 млрд руб., а «Газпром энергохолдинг» — в 360 млрд руб., в итоге «Ренова» могла получить в объединенной компании около 11%, писал в марте «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники. По его данным, эта оценка не устроила структуру Вексельберга, которая сочла, что «Т плюс» стоит 100 млрд руб., поэтому ее акционеры претендовали на 25% в объединенной компании.

О переговорах стало известно, после того как в апреле 2018 года Вексельберг и «Ренова» попали в санкционный список Минфина США. В сентябре бизнесмен снизил долю в «Т Плюс» с 57,10 до 39,59%, передав часть акций партнерам.

Автор: Тимофей Дзядко
Теги: Вексельберг, ПАО Газпром
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