Мосгорсуд отказался рассматривать спор Вексельберга и Абызова

Мосгорсуд отказал бизнесмену Виктору Вексельбергу в иске к экс-министру Михаилу Абызову, арестованному по обвинению в мошенничестве. Суд указал, что спор уже рассматривается в другой юрисдикции — на Британских Виргинских островах

Виктор Вексельберг (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Московский городской суд 12 апреля отказался рассматривать иск Виктора Вексельберга к экс-министру Михаилу Абызову об опционе на акции «КЭС Холдинга» (позже переименован в «Т Плюс»), поскольку дело уже находится в Восточно-Карибском верховном суде (Британские Виргинские острова), следует из информации в картотеке дел.

Представитель Вексельберга пока не ответил РБК на вопрос. РБК направил запрос адвокату Абызова, сам экс-министр в конце марта был арестован по подозрению в создании преступного сообщества и хищении 4 млрд руб.

В начале февраля Вексельберг решил перевести многолетний судебный спор с Абызовым с Британских Виргинских островов в Россию, подав иск сначала в Гагаринский районный суд Москвы, а затем в Мосгорсуд. Его жалоба касается оспаривания сделки (устного соглашения 2006 года) и является предметом рассмотрения Высокого суда правосудия Британских Виргинских островов Восточно-Карибского верховного суда, говорится в определении Мосгорсуда.

Вексельберг обосновывал свой иск тем, что в рамках давнего экономического спора Абызов заявил дополнительные исковые требования о возмещении ущерба и убытков из-за неисполнения Вексельбергом обязательств устного соглашения от 2006 года. Истец также попросил суд признать незаключенным это устное соглашение.

Абызов, который до 2005 года был зампредом правления «РАО ЕЭС», и Вексельберг подали друг к другу встречные иски в 2013–2015 годах в суд Британских Виргинских островов. Юристы Абызова утверждали, что в 2011 году он заключил опционное соглашение с Вексельбергом, касающееся акций КЭС, из-за нарушения которого Вексельберг должен был компенсировать ему ущерб на $488,4 млн. А в иске Вексельберга сообщалось, что в 2006 году между ним, Абызовым и занимавшим тогда пост гендиректора КЭС Михаилом Слободиным было заключено устное соглашение об условиях вхождения в капитал холдинга. Согласно этой договоренности они должны были инвестировать в компанию пропорционально целевым долям в ней: у Вексельберга — 48,45%, у Абызова — 36,55% и у Слободина — 5%. Однако в 2011 году оказалось, что Вексельберг инвестировал $1,3 млрд в компанию, а Абызов — $475 млн, что предполагает значительное перераспределение долей между партнерами (Вексельберг должен был получить 69%, а Абызов — только 26%).