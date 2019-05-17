Следователи попросили продлить арест фигурантам дела экс-министра Абызова

Следователи попросили продлить арест бывшему министру Михаилу Абызову и другим фигурантам дела о мошенничестве и создании преступного сообщества. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

Помимо Абызова, следствие ходатайствовало продлить до 25 июля арест Сергея Ильичева, Александра Пелипасова, Николая Степанова, Максима Русакова и Галину Фрайденберг.

В конце марта Абызова задержали в Подмосковье. Его арестовали до 25 мая, как и других фигурантов дела о создании преступного сообщества и мошенничестве. По данным следствия, они обманули ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитили 4 млрд руб. и вывели их за рубеж.