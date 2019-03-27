Суд отправил экс-министра Абызова под домашний арест на два месяца

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Pink
...
USD Бирж. 64,75 0,35 EUR Бирж. 72,89 0,30 Brent 67,52 -0,66% USD Нал. 65,49 64,21 EUR Нал. 73,84 72,39 USD ЦБ 64,59 0,42 EUR ЦБ 72,72 0,14 EUR/USD 1,1245 -0,0021 BTC/USD Бирж. 4 080,60 88,90 IMOEX 2 489,06 -0,94% RTSI 1 207,61 -1,82% DJIA 25 521,21 -0,53% Nasdaq 7 620,53 -0,92%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Citigroup $80 (+31,3%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Citigroup $80 (+31,3%) прогноз Credit Suisse к 14.03.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+16,2%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
Суд отправил экс-министра Абызова под домашний арест на два месяца Общество, 19:38 Ford выплатит рабочим и поставщикам закрываемых в России заводов $200 млн Бизнес, 19:34 Суд арестовал первого фигуранта по делу Абызова Общество, 19:25 Если не с кем поиграть в футбол: где найти свою команду РБК и Футболер, 19:14 Дочь маршала Язова отреагировала на приговор суда в Литве Политика, 19:13 Умер космонавт Валерий Быковский Общество, 19:07 Путин заявил о выполнении Россией всех требований по борьбе с допингом Общество, 19:01 Трамп потребовал от России «убраться из Венесуэлы» Политика, 18:42 Ставка заимствований в турецких лирах подскочила в 55 раз Экономика, 18:37 «Реал» и «Атлетико» впервые в истории сыграют за пределами Европы Спорт, 18:36 В Казахстане разбился вертолет с 13 военными Общество, 18:33 Вексельберг подал в московский суд на Абызова из-за акций «Т Плюс» Бизнес, 18:25 Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты Общество, 18:23 Это никому не нужно: как вывести бизнес на окупаемость РБК и «Билайн» Бизнес, 18:21
Задержание Абызова ,  
0 
Суд отправил экс-министра Абызова под домашний арест на два месяца
Решение о мере пресечения для бывшего члена правительства России принял Басманный суд. Михаил Абызов арестован на два месяца

Басманный суд Москвы принял решение арестовать бывшего министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова на два месяца. Об этом сообщает корреспондент РБК.

Михаила Абызова доставили в суд несколько часов назад. До этого он вместе с адвокатами ознакомился с материалами дела.

Решение о мере пресечения принимала судья Наталья Дударь. Ранее она продлевала сроки домашнего ареста бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву и режиссеру Кириллу Серебренникову.

Фотогалерея 
От Сердюкова до Абызова: кто из российских чиновников был под следствием

​Как проходило заседание

В суде адвокаты Михаила Абызова просили отпустить его под залог в 1 млрд руб. либо назначить ему домашний арест. О своей готовности стать поручителями заявили в том числе экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший зампред правительства Аркадий Дворкович, учредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова и ​председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко также заявил о готовности стать поручителем и выплатить залог за Абызова.

​Защита настаивала, что следователям не удалось доказать намерение экс-министра покинуть страну. Сам Абызов заявил в суде, что во вторник сдал следователям два загранпаспорта и сейчас у него нет документов для пересечения границы.

Согласно позиции адвокатов, уголовное дело стало «очередным примером давления правоохранительных органов на предпринимателей».

Политика
Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция

В свою очередь, Следственный комитет настаивал на заключении под стражу, объясняя это тяжестью преступлений. Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Сам бывший министр заявил, что не использовал служебное положение в преступных целях и подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

«Я заверяю суд, что в случае избрания мне меры пресечения, не связанной с заключением под стражду, я не скроюсь от предварительного следствия и суда», — сказал Абызов, заверив, что не намерен угрожать свидетелям или другим участникам процесса или как-либо препятствовать расследованию дела. Он также попросил суд избрать меру пресечения, которая позволит ему общаться с семьей и «заботиться о моей престарелой матери и моих несовершеннолетних детях».

В чем обвиняют экс-министра

Абызов был задержан во вторник, 26 марта. Тогда же ему было предъявлено обвинение по двум статьям: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере». ​

Фотогалерея 
Абызов и другие фигуранты уголовного дела в суде. Фоторепортаж

Следствие считает, что в течение трех лет (с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года) Абызов был бенефициарным владельцем нескольких офшоров и в тот же период создал преступное сообщество, которое сам же и возглавил. По данным СК, экс-министр вместе с соучастниками (Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым) обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитил у них 4 млрд руб.

Сам Абызов вину не признал.

Авторы: Маргарита Девяткина, Маргарита Алехина
Теги: Михаил Абызов, арест
Материалы по теме
Зампред ВЭБа Тимакова опровергла «выманивание» Абызова из-за рубежа
Политика
Избрание меры пресечения экс-министру Михаилу Абызову. Онлайн-трансляция
Политика
Что известно о фигурантах дела экс-министра Михаила Абызова
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter