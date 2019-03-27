Суд отправил экс-министра Абызова под домашний арест на два месяца

​Как проходило заседание

В суде адвокаты Михаила Абызова просили отпустить его под залог в 1 млрд руб. либо назначить ему домашний арест. О своей готовности стать поручителями заявили в том числе экс-глава администрации президента Александр Волошин, бывший зампред правительства Аркадий Дворкович, учредитель фонда «Подари жизнь», актриса Чулпан Хаматова и ​председатель правления ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс. Председатель совета директоров «АЕОН Корпорейшн» Роман Троценко также заявил о готовности стать поручителем и выплатить залог за Абызова.

​Защита настаивала, что следователям не удалось доказать намерение экс-министра покинуть страну. Сам Абызов заявил в суде, что во вторник сдал следователям два загранпаспорта и сейчас у него нет документов для пересечения границы.

Согласно позиции адвокатов, уголовное дело стало «очередным примером давления правоохранительных органов на предпринимателей».

В свою очередь, Следственный комитет настаивал на заключении под стражу, объясняя это тяжестью преступлений. Прокуратура поддержала ходатайство следствия.

Сам бывший министр заявил, что не использовал служебное положение в преступных целях и подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием, чтобы доказать свою невиновность.

«Я заверяю суд, что в случае избрания мне меры пресечения, не связанной с заключением под стражду, я не скроюсь от предварительного следствия и суда», — сказал Абызов, заверив, что не намерен угрожать свидетелям или другим участникам процесса или как-либо препятствовать расследованию дела. Он также попросил суд избрать меру пресечения, которая позволит ему общаться с семьей и «заботиться о моей престарелой матери и моих несовершеннолетних детях».

В чем обвиняют экс-министра

Абызов был задержан во вторник, 26 марта. Тогда же ему было предъявлено обвинение по двум статьям: «Создание преступного сообщества с использованием служебного положения» и «Мошенничество в особо крупном размере». ​

Следствие считает, что в течение трех лет (с апреля 2011 года по ноябрь 2014 года) Абызов был бенефициарным владельцем нескольких офшоров и в тот же период создал преступное сообщество, которое сам же и возглавил. По данным СК, экс-министр вместе с соучастниками (Николаем Степановым, Максимом Русаковым, Галиной Фрайденберг, Александром Пелипасовым и Сергеем Ильичевым) обманул акционеров ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», похитил у них 4 млрд руб.

Сам Абызов вину не признал.