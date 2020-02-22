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Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Цена на российскую нефть будет снижена за счет премии нефтяников
Москва пошла на уступки Минску, обещав снизить цену на нефть за счет сокращения премий российских компаний на $2 на тонну в год. Это лишь чуть больше 10% потерь Белоруссии в 2020 году от налогового маневра в России
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Фото: Егор Алеев / ТАСС

Россия и Белоруссия после года споров предварительно договорились о частичной компенсации за налоговый маневр, следует из заявлений президента Белоруссии Александра Лукашенко и российского министра энергетики Александра Новака.

В 2020 году из-за нефтяного налогового маневра (предполагает постепенное обнуление экспортной пошлины при соответствующем росте налога на добычу полезных ископаемых, НДПИ) в России Белоруссия, получавшая российскую нефть без пошлин, недосчитается до $430 млн, но российский президент Владимир Путин в пятницу, 21 февраля, в телефонном разговоре пообещал, что «эти деньги Белоруссии компенсируют», рассказал Лукашенко.

Как Москва договаривалась с Лукашенко

Российский президент сделал «неожиданное предложение», предложив посчитать потери Белоруссии от уменьшения таможенной пошлины в России, заявил Лукашенко утром в пятницу, 21 февраля, в ходе встречи с губернатором Архангельской области Игорем Орловым.

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Через несколько часов на встрече с послом Белоруссии в России Владимиром Семашко Лукашенко сказал, что «белорусская сторона уже подсчитала финансовые условия»: при закупке 24 млн т российской нефти потери от налогового маневра в 2020 году составят «примерно» $420–430 млн. «Путин предложил, что эти деньги Белоруссии компенсируют», — заявил Лукашенко. «Это уже какое-то движение вперед. И в этом направлении будем работать», — отметил он.

Белорусский президент сказал, что компенсация будет предоставлена за счет снижения премий к цене нефти, которые сейчас получают российские нефтяные компании при поставках в Белоруссию, добавил он.

Премия нефтяников будет ежегодно снижаться на $2 за тонну, пропорционально снижению экспортной пошлины, объяснил позднее Новак. Сейчас эта премия составляет $10 за тонну, писали «РИА Новости» со ссылкой на источники. Соответственно, она может обнулиться за пять лет.

Такие договоренности устраивают крупнейшую российскую нефтяную компанию «Роснефть». Она всегда была готова поставлять нефть в Белоруссию по рыночной формуле, которая предполагает постепенное обнуление пошлины и пропорциональное снижение премии, сказал РБК источник в «Роснефти». Ее представитель отказался от комментариев.

Какие вопросы остались нерешенными

Спор о поставках нефти в Белоруссию не окончен. Во-первых, снижение премии позволит компенсировать «дыру» из-за маневра в белорусском бюджете лишь частично. «Это позволит частично компенсировать эффект [для бюджета Белоруссии] от уменьшения экспортной пошлины», — отметил Новак.

Москва и Минск договорились о поставке 24 млн т нефти в 2020 году. Если Белоруссия купит всю нефть для переработки на своих НПЗ, то снижение премий даст стране экономию в $48 млн в год. То есть чуть более 10% от суммы потерь, который назвал Лукашенко.

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Во-вторых, не все компании согласились на снижение премий. Дело в том, что российский бюджет не будет компенсировать им эти потери, рассказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Есть те, кто «считает для себя это невыгодным», объяснил он. При этом «не может быть и речи» о том, чтобы кто-либо навязывал российским компаниям невыгодные условия поставок нефти в Белоруссию, подчеркнул Песков.
Белоруссия продолжает переговоры с нефтяниками. Например, в пятницу стало известно о том, что «Белнефтехим» предложил «Газпром нефти» поставлять 20% нефти по давальческой схеме, а остальные 80% — без премии. Давальческая схема выгоднее обычной продажи сырья: компания поставляет на завод нефть, платит комиссию за переработку, забирает и самостоятельно реализует нефтепродукты. Но «Газпром нефть» от предложения отказалась. «Представители российской нефтяной компании смогли подтвердить лишь готовность зарабатывать, если точнее, то только снимать сливки», — резюмировал по итогам переговоров пресс-секретарь белорусского концерна Александр Тищенко (его цитирует «Интерфакс»). Представитель «Газпром нефти» отказался от комментариев.

Представитель ЛУКОЙЛа (ранее поставляла нефть в Белоруссию, владеет 50 АЗС в республике) отказался от комментариев. В группе «Сафмар» Михаила Гуцериева, которая в начале года увеличила отгрузки в Белоруссию до 500 тыс. т в месяц, или 25% всех необходимых поставок, не ответили на запросы РБК.

Почему Белоруссия теряет деньги

Россия обнулила экспортные пошлины на нефть для Белоруссии в 2011 году, после того как страны подписали пакет соглашений по формированию единого экономического пространства. России такая субсидия стоила $4 млрд в год. При этом пошлины от экспорта нефтепродуктов, полученных от переработки российской беспошлинной нефти, Белоруссия должна была возвращать в российский бюджет. Белорусские заводы смогли зарабатывать на разнице пошлин $90 на тонну, писал «Коммерсантъ». Тогда российские нефтяники потребовали разделить доходы Белоруссии поровну — и в январе 2011 года Минск согласился платить за российскую нефть премию в $46 на тонну. «Это было выгодно всем сторонам: даже с премией цена для Белоруссии была очень привлекательной, объясняет вице-президент ценового агентства Argus Виктор Парно. Экспортная пошлина на нефть считается по формуле, привязанной к цене Urals, в 2011 году она превышала $100 за баррель.

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С тех пор условия поставок в Белоруссию менялись: например, страна перестала возвращать в российский бюджет пошлины на нефтепродукты. В 2017 году Россия и Белоруссия договорились о поставке 24 млн т нефти до 2024 года: 18 млн т на заводы Белоруссии для переработки, а еще 6 млн т для «перетамаживания», то есть Белоруссия получала пошлины от их экспорта в свой бюджет.

В 2019–2024 годах Россия решила постепенно обнулить пошлины на нефть в рамках налогового маневра, это значит, что цена на нефть для Белоруссии будет расти, а субсидия ежегодно уменьшаться на 17% в год. Например, в 2020 году цена на российскую нефть для Белоруссии вырастет на 5%. За все время маневра белорусская экономика потеряет $10 млрд: $3 млрд от обнуления пошлин и $6 млрд из-за ухудшения экономики НПЗ, говорил белорусский замминистра финансов Андрей Белковец.

Российская нефть для Белоруссии дорожает и за шесть лет должна сравняться с мировой, поэтому наличие премии становится более чувствительным, объясняет Парно.

Будет ли экономическая интеграция

Россия и Белоруссия пытаются договориться о компенсациях за налоговый маневр с 2018 года, одновременно Россия активизировала переговоры об интеграции с Белоруссией в рамках Союзного государства.

В рамках переговоров Россия предлагала компенсировать Белоруссии потери от маневра частично — за счет ценообразования, а полную компенсацию — в виде отрицательного акциза (его сейчас получают российские заводы из бюджета) — можно будет ввести не раньше 2022 года, говорил прошлой осенью посол Белоруссии в России Владимир Семашко. Кроме того, чтобы белорусские НПЗ могли получить отрицательный акциз, странам необходимо унифицировать налоговый кодекс в рамках экономической интеграции, объяснял бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Лукашенко в ответ обвинил Россию в шантаже. «Москва обещала компенсацию за маневр взамен на более глубокую интеграцию. Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте разрушайте страну и вступайте в состав России. Некоторые прямо говорят: «Мы готовы, чтобы вы шестью областями вошли в состав Российской Федерации», — возмущался он еще в декабре 2018 года. Белоруссия согласна только на экономическую интеграцию, и даже по этим вопросам есть проблемы, объяснял белорусский президент. Москва предложения «о поглощении» отрицала.

Весь 2019 год страны продолжали спор. В частности, Белоруссия объявила о планах закупать нефть у других стран и купила партию в Норвегии, угрожала договориться с Польшей о реверсных поставках (в обратном направлении) нефти по российскому нефтепроводу «Дружба», а также введением экологического налога на российскую нефть. В начале февраля 2020 года Лукашенко принял в Минске госсекретаря США Майка Помпео и получил предложение о закупке американской нефти.

В ответ Москва предупредила о том, что прекращает выдачу кредитов Белоруссии, долг которой уже достиг $8 млрд, до того как будут подписаны все «дорожные карты» по интеграции.

В конце января Лукашенко заявил, что страну «поставили раком по углеводородам» и что «хватит быть белыми и пушистыми», нужно защищать свое государство и свой народ, «чего бы это нам ни стоило».

Автор: Алина Фадеева
При участии: Людмила Подобедова
Теги: Белоруссия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Гуцериев ..., налоговый маневр в нефтяной отрасли, «Роснефть», ЛУКОЙЛ
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