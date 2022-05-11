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Премьер Италии заявил, что ФРГ уже заплатила России рублями за газ

Премьер Италии Драги: Германия уже оплатила российский газ в рублях
Премьер Италии считает, что европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, так как пока не было официального разъяснения. Ранее немецкая VNG согласилась платить за российский газ через счет в Газпромбанке
«Газпром» GAZP ₽241,99 +0,79% Купить
Марио Драги
Марио Драги (Фото: Mariam Zuhaib / AP)

Германия, которая является крупнейшим импортером российского газа, уже оплатила поставки топлива рублями, заявил премьер-министр Италии Марио Драги, передает Bloomberg.

«На самом деле доказательства, которые мы видели вчера, я думаю, [показывают], что крупнейший импортер газа в Германии уже заплатил в рублях», — сказал Драги, отметив, что большинство потребителей российского газа уже открыли счета в рублях в Газпромбанке.

Итальянский премьер считает, что европейские компании могут платить за газ в рублях, не нарушая санкций, так как «официального заявления о том, что означает нарушение санкций, нет».

«Никто никогда ничего не говорил о санкциях за нарушение при платеже в рублях», — подчеркнул он.

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23 марта президент России Владимир Путин объявил, что российская сторона в расчетах за газ откажется от «всех скомпрометировавших себя валют» и будет принимать оплату за него от недружественных стран (в этом перечне все страны ЕС, США, Великобритания и другие государства) в рублях. Новое требование начало действовать 1 апреля. По новой схеме страны, покупающие газ у России, должны открыть счета в Газпромбанке. Они проводят оплату в евро через банк, который потом будет переводить валюту в рубли.

В Еврокомиссии заявили, что новая схема оплаты противоречит европейскому санкционному режиму. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что если страны ЕС заплатят за газ рублями, то это будет считаться нарушением санкций, и призвала европейские компании не соглашаться на требования России.

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Reuters сообщил о подготовке ФРГ плана на случай отключения Россией газа
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Фото:Marijan Murat / dpa / Global Look Press

Многие страны ЕС отказались платить за газ рублями. 27 апреля «Газпром» приостановил поставки в Польшу и Болгарию. Канцлер Германии Олаф Шольц заявлял, что Берлин продолжит платить согласно заключенным контрактам, то есть в евро. В бундестаге затем указали, что следование предложенной Москвой схеме стало бы для Берлина нарушением собственных санкций, поскольку «Германии пришлось бы получать рубли от российского Центробанка».

При этом 10 мая немецкая газовая компания VNG — Verbundnetz Gas объявила, что произведет оплату за газ в евро через счета в Газпромбанке. «Мы оплатим сумму счета, которая по-прежнему будет номинирована в евро, на счета в Газпромбанке в соответствии с запланированной процедурой, чтобы с нашей стороны была обеспечена своевременная оплата нашему поставщику», — рассказали Reuters в компании. Однако там не ответили на вопрос агентства, были ли открыты в Газпромбанке два счета — в евро и рублях.

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Теги
Татьяна Стекольникова
Италия Марио Драги Германия поставки газа российский рубль
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Немецкая VNG согласилась платить за газ через Газпромбанк
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