Eni начала процедуру открытия счетов в Газпромбанке

При этом итальянская компания отказалась по просьбе «Газпром экспорта» внести поправки в действующие контракты между сторонами. В Eni выразили готовность соблюдать все существующие и будущие санкции Евросоюза

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Крупнейшая нефтегазовая компания Италии Eni начала процесс открытия счетов в Газпромбанке в связи с приближением сроков оплаты поставок газа, сообщается на ее сайте. Мера принята «из предосторожности», подчеркнули в компании.

«Это [решение] принято после одностороннего запроса «Газпром экспорта» о внесении поправок в существующие контракты между сторонами в соответствии с новой процедурой оплаты газа, которую утвердила Российская Федерация. Хотя Eni и отвергла эти поправки, компания планирует временно открыть два счета, не нарушая свои права по контрактам, которые все еще предусматривают оплату в евро», — говорится в заявлении.

Eni открыла в Газпромбанке два счета типа «К» — один в евро, другой в рублях. Решение принято «с соблюдением существующих международных санкций», уточнили в компании, заверив, что, если Евросоюз в будущем запретит торговлю газом с Россией, Eni подчинится.

12 мая о подготовке итальянской компании к открытию рублевого счета в Газпромбанке писало Bloomberg. Собеседники агентства отмечали, что шаг является для Eni мерой предосторожности: она продолжает добиваться от властей разъяснений о допустимых действиях при оплате поставок российского газа.

Глава Eni Клаудио Дескальци в марте заявил о невозможности оплаты российского газа в рублях. «Они попросили нас платить за него в рублях. Стало очень сложно покупать его, платить за него, потому что у нас нет рублей. И это не предусмотрено контрактом, в котором указаны расчеты в евро. Вы не можете поменять это в одностороннем порядке. Для такого изменения должно быть соглашение», — пояснил он.

La Repubblica писала, что импорт газа из России покрывает 40% потребностей Италии. По данным «Газпрома», Италия в 2020 году заняла второе место среди европейских стран по объему закупленного газа, в страну поставлено 20,8 млрд куб. м (больше закупила только Германия — 45,89 млрд куб. м).

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Президент Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами (к ним относятся все государства ЕС) в рубли в конце марта. Согласно утвержденной схеме, покупатели должны будут открыть в Газпромбанке два счета: в иностранной валюте и в рублях. Иностранные компании будут вносить средства на первый счет, после чего банк конвертирует их в рубли и зачисляет на второй. Оттуда средства будут поступать продавцу.

Bloomberg в мае узнал, что «Газпром» направил европейским клиентам письмо, в котором заверил, что процедура оплаты с использованием двух счетов не будет нарушать санкции.

В Еврокомиссии придерживаются противоположного мнения: процедура обязательной конвертации может квалифицироваться как валютный заем Газпромбанку от европейской компании, а это запрещено секторальными санкциями 2014 года.

В качестве компромисса в Брюсселе предлагают компаниям переводить евро или доллары на специальный счет в Газпромбанке и при этом делать «четкое заявление», что на этом их платежное обязательство считается исполненным «в соответствии с существующими контрактами». Для этого понадобится подтверждение российской стороны, что такой порядок допустим в рамках указа российского президента, указывают в Брюсселе. Сейчас обязательство по оплате иностранным покупателем поставки газа считается исполненным с момента зачисления средств, полученных от продажи иностранной валюты, на рублевый счет «Газпрома» в Газпромбанке.