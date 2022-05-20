Gasum сообщила, что Россия приостановит поставки газа в Финляндию 21 мая

Поставки будут приостановлены из-за отказа Финляндии платить за российский газ в рублях. Gasum намерена оспорить это требование в суде

Фото: Денис Синяков / Reuters

Россия утром 21 мая прекратит поставки газа в Финляндию, которая отказалась платить за него в рублях, со ссылкой на заявление финской государственной газовой компании Gasum передает Reuters.

«Газпром экспорт» проинформировал Gasum о том, что поставки природного газа в Финляндию по контракту будут прекращены в субботу, 21 мая, в 04:00 GMT (07:00 мск. — РБК)», — говорится в заявлении.

В Gasum отметили, что продолжат поставлять газ потребителям «из других источников» по трубопроводу Balticconnector, который соединяет Финляндию с Эстонией. Этот трубопровод предоставляет Финляндии доступ к латвийским хранилищам природного газа в Инчукалнсе.

«Мы тщательно готовились к этой ситуации, и если не будет перебоев в работе транспортной газовой сети, мы сможем обеспечить всех наших клиентов газом в ближайшие месяцы», — сказал гендиректор Gasum Мика Вилянен.

В связи с западными санкциями, из-за которых Россия лишилась доступа почти к половине своих золотовалютных резервов, президент Владимир Путин обязал недружественные страны платить за российский газ в рублях. Эта мера необходима, чтобы избежать заморозки и тех денег, что будут получены за его продажу, пояснили в Кремле.

В Еврокомиссии сочли, что с помощью новой схемы Россия пытается обойти санкции, и призвали европейские компании не соглашаться на новые требования. Среди тех, кто отказался от расчетов по новому механизму, оказалась и финская Gasum. В компании заявили, что оспорят в суде требование «Газпром экспорта» проводить оплату в рублях.

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В Кремле, комментируя отказ Gasum, отметили, что Россия не станет никому бесплатно поставлять газ. «Мы не имеем информации о всех компаниях, с которыми заключены контракты у «Газпрома», это не наша прерогатива. <...> Но очевидно, что бесплатно никто никому ничего поставлять не будет», — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков (цитата по ТАСС). В свою очередь вице-премьер Александр Новак накануне сообщил, что рублевые счета в «Газпромбанке» открыли около половины из 54 компаний, которые имеют контракты с «Газпромом».