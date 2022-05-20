OMV открыла рублевый счет в Газпромбанке и продолжила оплату газа в евро

В компании подчеркнули, что новая процедура оплаты российского газа не нарушает санкции. Прежде в OMV отрицали планы открыть рублевый счет

Фото: omv.com

Австрийская энергетическая компания OMV подтвердила, что открыла рублевый счет в Газпромбанке для оплаты российского газа, сообщили РБК в компании.

«OMV применила процедуру оплаты, не нарушающую санкции и обеспечившую своевременные платежи за поставки газа из России», — заявили в компании, отметив, что платежи по-прежнему «выражаются в евро».

В конце апреля в компании говорили, что не планируют открывать счет для оплаты газа в рублях.

С 1 апреля в России действует новая схема расчетов за газ с «недружественными» странами: покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета, один — в иностранной валюте, второй — в рублях. Иностранные компании будут вносить средства на валютный счет, банк — конвертировать их в рубли и зачислять на рублевый, откуда средства будут поступать продавцу.

В Еврокомиссии уточняли, что оплата газа в рублях будет нарушать введенные против России санкции. В качестве компромисса Брюссель предложил компаниям при переводе евро или долларов на специальный счет в Газпромбанке делать «четкое заявление», что на этом их платежное обязательство считается исполненным. Для этого необходимо подтверждение допустимости такого порядка со стороны Москвы: согласно нынешней схеме, оплата считается выполненной с момента зачисления средств на рублевый счет «Газпрома» в Газпромбанке.

Ранее немецкая VNG и итальянская Eni объявили о решении оплачивать газ из России через счета в Газпромбанке. Bloomberg со ссылкой на близкий к «Газпрому» источник 12 мая писал, что общее число европейских компаний, открывших такие счета, достигло 20.