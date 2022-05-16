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Еврокомиссия объяснила схему платы за газ России без нарушения санкций

Оплата газа через Газпромбанк не будет считаться нарушением санкций, если европейские компании сделают «четкое заявление» о выполнении обязательств после перевода средств на валютный счет
«Газпром» GAZP ₽244,2 +3,69% Купить
Фото: Thibault Camus / AP
Фото: Thibault Camus / AP

Еврокомиссия направила обновленные рекомендации странам-членам по оплате российского газа, в которых объяснила, как это делать в условиях санкций. С документом ознакомились Bloomberg и Reuters.

Как пишет Reuters, обновленный документ ЕК разослала 13 мая. В нем говорится, что санкции не запрещают открытие счета в Газпромбанке и компании могут оплачивать российский газ, если это делается в валюте, указанной в контракте. После оплаты в евро или долларах закупающие топливо фирмы должны сделать «четкое заявление», что оплата произведена и они считают свои обязательства исполненными.

«Такие платежи в этой валюте окончательно освобождают экономического оператора от платежных обязательств по этим контрактам без каких-либо дальнейших действий с его стороны в отношении платежа», — говорится в документе ЕК.

По указу президента России от 31 марта для оплаты газа по новой схеме иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

Агентство отмечает, что, считая обязательства выполненными после перевода оплаты в евро или долларах, компании смогут избежать сделок с Банком России, который находится под санкциями.

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Bloomberg отмечает, что в рекомендациях не уточняется вопрос о требовании указа президента Владимира Путина об открытии второго счета в рублях, после зачисления средств на который оплата будет считаться исполненной.

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В апреле Еврокомиссия выпустила документ, в котором сочла предложенную Россией схему оплаты газа противоречащей европейским санкциям. Тогда в Брюсселе поясняли, что конвертация валют в рубли в Газпромбанке может считаться валютным займом, что запрещено ограничениями от 2014 года. Также там указывали на вовлечение в транзакции Центробанка. Тогда Еврокомиссия уже упоминала вариант с «четким заявлением» об исполнении обязательств после перевода европейскими компаниями средств в валюте.

Знакомые с ситуацией источники Bloomberg сообщили, что после рассылки рекомендаций Еврокомиссии итальянская Eni запланировала к среде открыть счета в Газпромбанке и произвести все платежи вовремя, что поможет Италии избежать рисков с поставками газа. В конце марта глава компании Клаудио Дескальци говорил, что у Eni «нет рублей» и в контракте в качестве валюты оплаты указаны евро.

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12 мая Bloomberg передавал, что общее число европейских компаний, открывших рублевые счета в Газпромбанке, достигло 20. Еще 14 покупателей сообщили, что им нужно подготовить документы. На тот момент уже провели оплату газа в рублях четыре компании, отмечало агентство.

В конце апреля из-за неоплаты топлива в рублях «Газпром» остановил поставки в Польшу и Болгарию.

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