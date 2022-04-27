Bloomberg узнал о 4 странах ЕС, согласившихся платить за газ по-новому

По словам источника Bloomberg, четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. Еще десять стран открыли спецсчета в Газпромбанке. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

По его словам, четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. Всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 23 государства, уточнили в агентстве.

Ранее в этот день «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Польше и Болгарии в связи с отсутствием оплаты от энергетических компаний этих стран в рублях. Компания также предупредила, что если Болгария и Польша начнут несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита сократятся в таком же объеме. После решения «Газпрома» газ в Европе подорожал на 16%.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям является неприемлемым и свидетельствует о намерении Москвы использовать энергоресурсы в качестве инструмента шантажа. Согласно разъяснениям ЕК, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 18 апреля отказался назвать страны, которые согласились платить за газ в рублях. По его словам, эта информация «вряд ли подлежит публикации». Ранее он также предупреждал, что Россия не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ в страны Западной Европы бесплатно.