Bloomberg узнал о 4 странах ЕС, согласившихся платить за газ по-новому

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 27 апреля
EUR ЦБ: 76,67 (-0,8) Инвестиции, 26 апр, 23:21
Курс доллара на 27 апреля
USD ЦБ: 72,71 (-0,65) Инвестиции, 26 апр, 23:21
В Кремле не сочли шантажом приостановку поставок газа в Польшу и Болгарию Политика, 14:48
Как расти даже в кризис. Применяем принципы Деминга в продажах Pro, 14:47
Банки снизили проценты по вкладам незадолго до заседания ЦБ по ставке Инвестиции, 14:44
СК обвинил игрока в «Что? Где? Когда?» Аскерова в реабилитации нацизма Политика, 14:39
Акции «Яндекса» выросли на 10% на фоне сильного роста выручки компании Инвестиции, 14:36
Американского студента Рида обменяли на российского летчика Ярошенко Политика, 14:35
Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей в 2021 году Авто, 14:34
«Дом.РФ» оценил возможный рост выдачи льготной ипотеки в 2022 году Недвижимость, 14:33
Президент Болгарии выступил против военной помощи Украине Политика, 14:29
Почему сотрудники сильнее всех уязвимы к кибератакам и как это исправить РБК и МегаФон, 14:27
В Кремле назвали провокационным заявление Киева о Приднестровье Политика, 14:26
Как не пропустить главные сигналы банкротства партнера Pro, 14:25
«Росконгресс» опубликовал программу Петербургского экономического форума Экономика, 14:23
Росреестр отметил спад числа сделок с ипотекой на новостройки в Москве Недвижимость, 14:16
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о 4 странах ЕС, согласившихся платить за газ по-новому

По словам источника Bloomberg, четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. Еще десять стран открыли спецсчета в Газпромбанке. Ранее «Газпром» прекратил поставки газа в Польшу и Болгарию
«Газпром» GAZP ₽231,38 +2,45% Купить
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Десять европейских покупателей уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок российского газа в рублях, передает Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к «Газпрому».

По его словам, четыре европейские компании уже произвели оплату за поставки газа из России в рублях. Всего список покупателей газа из списка «недружественных» стран насчитывает 23 государства, уточнили в агентстве.

Еврокомиссия увидела шантаж в заявлении «Газпрома» об остановке поставок
Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее в этот день «Газпром» объявил о приостановке поставок газа Польше и Болгарии в связи с отсутствием оплаты от энергетических компаний этих стран в рублях. Компания также предупредила, что если Болгария и Польша начнут несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов, то поставки для транзита сократятся в таком же объеме. После решения «Газпрома» газ в Европе подорожал на 16%.

После этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прекращение Россией поставок газа польским и болгарским потребителям является неприемлемым и свидетельствует о намерении Москвы использовать энергоресурсы в качестве инструмента шантажа. Согласно разъяснениям ЕК, новая схема оплаты газа в рублях вступает в потенциальное противоречие с санкционным режимом против России.

Президент России Владимир Путин 23 марта поручил перевести платежи от недружественных стран (в список входят все страны ЕС, США, Великобритания и ряд других государств) за газ в рубли. Схема начала работать с 1 апреля. Тем не менее уже в середине апреля Путин отметил, что в оплате поставок российских нефти и газа в недружественные страны наблюдаются сбои.

Читайте на РБК Pro
Pro
Санкции: риски черного и серого импорта и можно ли их снизить
Статьи
Pro
Фото: Dean Mouhtaropoulos / Getty Images Какая стратегия поможет компании стать лидером после рецессии
Исследования
Pro
Фото: Wang He / Getty Images Горизонт планирования — один день: логистика погрузилась в новый кризис
Прогнозы
Pro
Фото: Oli Scarff / Getty Images Финансовый героин: почему Lehman Brothers не удалось спасти от краха
Статьи
Pro
Особняки, картины, книги — чем должники гасили долги в I кв. 2022 года
Кейсы
Pro
В США и ЕС бушует птичий грипп: что это значит для мировой экономики
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Лучший маркетинг — бесплатный: как Mailchimp нашла идею развития в кризис
Статьи
Pro
Фото: China Photos / Getty Images Вам необходимо снизить фонд оплаты труда. Как сделать это законно
Инструкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в разговоре с журналистами 18 апреля отказался назвать страны, которые согласились платить за газ в рублях. По его словам, эта информация «вряд ли подлежит публикации». Ранее он также предупреждал, что Россия не будет заниматься благотворительностью и поставлять газ в страны Западной Европы бесплатно.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
поставки газа Евросоюз Газпромбанк санкции
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
Еврокомиссия увидела шантаж в заявлении «Газпрома» об остановке поставок
Политика
МИД заявил о готовности России нарастить сотрудничество по газу с Африкой
Бизнес
Болгария объяснила отказ от оплаты газа в рублях «значительными рисками»
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter