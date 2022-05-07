Bloomberg узнал о письме «Газпрома» клиентам в Европе об оплате газа

Компания в письме ссылается на указ президента, в котором уточняется процедура оплаты. Согласно этому документу, произведенная в иностранной валюте оплата будет конвертироваться в рубли через «Национальный клиринговый центр»,

Фото: Максим Шеметов / Reuters

«Газпром» отправил своим европейским клиентам письмо, в котором заверил, что оплата газа в рублях не будет считаться нарушением введенных против России санкций, сообщает Bloomberg.

Компания пишет об изданном 4 мая указе, в котором Кремль «проясняет процедуру» оплаты. «Газпром» заявляет, что этот документ обеспечивает прозрачность потоков денежных средств и исключает возможность участия в расчетах «третьих сторон».

23 марта президент Владимир Путин поручил перевести расчеты за газ с недружественными странами (в этом списке оказались все государства ЕС) в рубли. Теперь покупатели российского газа должны открывать в российском банке два счета: оплата будет зачисляться на валютный, после чего банк будет конвертировать ее в рубли и переводить на рублевый счет, откуда средства будут поступать продавцу.

В Еврокомиссии заявили, что оплата российского газа в рублях будет нарушать санкции, введенные против Москвы после начала военной операции на Украине. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен призвала европейские компании не соглашаться на эти условия.

В начале мая министр экологического перехода Франции Барбара Помпили заявила, что страны ЕС единодушны в том, чтобы оплачивать газ в евро или долларах. В то же время ее коллега из Италии Роберто Чинголани выразил готовность страны временно платить за российский газ рублями. Он попросил Еврокомиссию разрешить такие транзакции. О готовности платить рублями сообщили власти Венгрии.

В конце апреля «Газпром» приостановил поставки в Польшу и Болгарию из-за отказа использовать новую схему оплаты.

Читайте на РБК Pro Pro Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Человечно, но с расчетом: как продавать в кризис и не выгореть Статьи Pro Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Опасные формулировки: за какие слова работодатель может быть оштрафован Инструкции Pro Как правильно оформить сотрудника на удаленке Как правильно оформить сотрудника на удаленке Инструкции Pro Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Как бухгалтер создал крупнейший в Индии банк для бедных ценой $6 млрд Статьи Pro Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Когда идеи не лезут в голову: семь тактик раскрытия креативности команды Инструкции Pro Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Amazon: безумные идеи, которые себя окупили. Дайджест инвестора Статьи Pro Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Вы хотите заполучить товарный знак покинувшего РФ бренда: как это сделать Инструкции Pro Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Кто займет складские площади, опустевшие из-за санкций и ухода игроков Прогнозы

В указе от 4 мая уточняется процедура оплаты. В нем говорится, что после поступления от иностранного покупателя на специальный валютный счет типа «К» средств уполномоченный банк перечисляет их на корреспондентские счета Небанковской кредитной организации — центрального контрагента «Национальный клиринговый центр», откуда они зачисляются на счета для проведения расчетов по сделкам купли-продажи валюты (ее уполномоченный банк осуществляет на торгах на Московской бирже).