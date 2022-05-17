Финская Gasum оспорит в суде требование России платить за газ в рублях

Финская госкомпания отказывается платить за российский газ в рублях и намерена обратиться в арбитражный суд. В Gasum заявили, что готовятся к возможному прекращению поставок топлива

Фото: GasumGlobal / Twitter

Финская энергетическая компания Gasum, которая владеет контрактом на поставку газа из России, не приняла предложение «Газпром экспорта» о переходе на новую схему оплаты топлива, говорится в ее заявлении.

Компания сообщила, что «не будет осуществлять платежи в рублях или в соответствии с предложенным «Газпром экспортом» механизмом оплаты». Кроме того, в Gasum указали на «существенные разногласия» по другим требованиям, предъявленным к контракту.

Гендиректор Gasum Мика Вильянен заявил, что у компании «не было другого выбора, кроме как передать контракт в арбитраж».

В компании добавили, что готовы к возможному прекращению поставок российского газа, и будут пытаться в течение лета обеспечить импорт топлива из других источников через газопровод Balticconnector (соединяет эстонские и финские газовые сети).

О переводе всех платежей за поставки газа в рубли в конце марта объявил президент России Владимир Путин. Эту меру он поручил применять к «недружественным странам» (в список входят все страны ЕС и другие государства). Согласно указу, иностранные покупатели должны открыть в Газпромбанке два счета — валютный и рублевый. Компания переводит оплату на валютный счет, после чего банк продает валюту на бирже, а рубли зачисляет на рублевый счет. Россия признает оплату состоявшейся только после зачисления средств на рублевый счет.

После этого в апреле «Газпром экспорт» уведомил Gasum, что согласованные в договоре платежи должны в будущем осуществляться в рублях, а не в евро, сообщили в финской компании.

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Контракт «Газпром экспорта» и Gasum действует до 31 декабря 2031 года. По данным российской компании, в 2016–2019 годах «Газпром» поставлял в Финляндию около 2,5 млрд куб. м газа. В 2020 году на фоне пандемии поставки сократились на 34,5%, но затем восстановились: по итогам первого полугодия 2021 года они составили 1,035 млрд куб. м, что на 35,6% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Bloomberg писал, что в 2021 году Финляндия импортировала 92% природного газа из России, но на долю газа приходится только 5% энергии, потребляемой в стране.

В конце апреля финский министр по европейским делам и корпоративному управлению Титти Туппурайнен заявила, что Финляндия стремится как можно скорее отказаться от импорта газа из России: «Цель — избавиться от всех платежей в Россию, чтобы мы не использовали их для финансирования военного фонда Путина. Было бы нежелательно оказаться в ситуации, когда нам придется платить за нарушение контракта».