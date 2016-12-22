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Мантуров рассказал о судьбе затонувшего при ремонте «Кузнецова» дока
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Мантуров рассказал о судьбе затонувшего при ремонте «Кузнецова» дока
Авария с «Адмиралом Кузнецовым», 13:47
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Мантуров рассказал о судьбе затонувшего при ремонте «Кузнецова» дока
Плавучий док ПД-50, затонувший в конце октября под Мурманском, необходимо поднять, так как он мешает заходу в гавань судоремонтного завода, сообщил глава Минпроторга Денис Мантуров
Денис Мантуров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Плавучий док ПД-50, затонувший под Мурманском в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», точно будет поднят, так как из-за него нарушен доступ в заводскую гавань. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период», — сказал министр.

По его словам, сейчас на месте, где затонул док, работает водолазная бригада, которая занята его обследованием.

Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» Еще 2 фото
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По словам Мантурова, случившееся ЧП на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова» не повлияет, так как по контракту авианосец нужно будет отправить в док на обслуживание только летом 2019 или весной 2020 года. До этого момента будет решено, где ремонтировать авианосец, сообщил министр.

Ранее о том, что затонувший ПД-50, скорее всего, будет поднят, говорил РБК вице-премьер Юрий Борисов.

Площадь стапель-палубы затонувшего дока составляет 23 тыс. кв. м, его габаритные размеры — 330х88 м.

Авария плавучего дока ПД-50 произошла в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ; принадлежит «Роснефти») в поселке Росляково Мурманской области. Накануне в доке завершились работы на корпусе авианосца «Адмирал Кузнецов». При выходе корабля из плавдока были нештатно заполнены его цистерны, и он резко ушел под воду. На палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран.

В результате аварии пострадали три человека, один скончался в ночь на 18 ноября. Еще одного рабочего после аварии так и не нашли, он числится пропавшим без вести.

Расследованием ЧП с ПД-50 занимается специальная межведомственная комиссия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, затопление дока произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений, считают следователи.

Несмотря на происшествие, авианосец «Адмирал Кузнецов» был перемещен для дальнейшего ремонта к причалу филиала «35-й судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка». Причиненный упавшим краном ущерб специальная комиссия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сочла незначительным.

Как выглядит затонувший в Мурманске плавдок ПД-50. Фотогалерея Еще 4 фото
Фотогалерея

Автор: Наталья Демченко.
Теги: Денис Мантуров , «Адмирал Кузнецов»
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