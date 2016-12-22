Мантуров рассказал о судьбе затонувшего при ремонте «Кузнецова» дока

Плавучий док ПД-50, затонувший в конце октября под Мурманском, необходимо поднять, так как он мешает заходу в гавань судоремонтного завода, сообщил глава Минпроторга Денис Мантуров

Денис Мантуров (Фото: Екатерина Кузьмина / РБК)

Плавучий док ПД-50, затонувший под Мурманском в ходе ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов», точно будет поднят, так как из-за него нарушен доступ в заводскую гавань. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, передает «РИА Новости».

«Док точно будет подниматься, иначе будет нарушен режим доступа в гавань для работы 82-го завода. Другой вопрос — каким способом и в какой период», — сказал министр.

По его словам, сейчас на месте, где затонул док, работает водолазная бригада, которая занята его обследованием.

По словам Мантурова, случившееся ЧП на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова» не повлияет, так как по контракту авианосец нужно будет отправить в док на обслуживание только летом 2019 или весной 2020 года. До этого момента будет решено, где ремонтировать авианосец, сообщил министр.

Ранее о том, что затонувший ПД-50, скорее всего, будет поднят, говорил РБК вице-премьер Юрий Борисов.

Площадь стапель-палубы затонувшего дока составляет 23 тыс. кв. м, его габаритные размеры — 330х88 м.

Авария плавучего дока ПД-50 произошла в ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ; принадлежит «Роснефти») в поселке Росляково Мурманской области. Накануне в доке завершились работы на корпусе авианосца «Адмирал Кузнецов». При выходе корабля из плавдока были нештатно заполнены его цистерны, и он резко ушел под воду. На палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран.

В результате аварии пострадали три человека, один скончался в ночь на 18 ноября. Еще одного рабочего после аварии так и не нашли, он числится пропавшим без вести.

Расследованием ЧП с ПД-50 занимается специальная межведомственная комиссия. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным, затопление дока произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений, считают следователи.

Несмотря на происшествие, авианосец «Адмирал Кузнецов» был перемещен для дальнейшего ремонта к причалу филиала «35-й судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка». Причиненный упавшим краном ущерб специальная комиссия Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) сочла незначительным.