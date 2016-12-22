Власти создали комиссию для расследования ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»

Межведомственная комиссия, в которую вошли представители Минпромторга, Минобороны и других организаций, займется расследованием аварии на плавучем доке ПД-50 в Мурманске, где находился крейсер «Адмирал Кузнецов». Об этом сообщили «Интерфаксу» в Минпромторге.

В Мурманске 30 октября затонул плавучий док 82-го судоремонтного завода. По словам представителя завода «Звездочка», при выходе крейсера из дока произошел скачок напряжения, после чего насосы перестали работать и док начал тонуть.

Видео: Следственный комитет Российской Федерации

Пострадали четыре человека, один пропал без вести. Во время инцидента на крейсер обрушился кран, который повредил корпус корабля и палубу.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 216 УК (Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).