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СК назвал предварительную причину затопления плавдока под Мурманском
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СК назвал предварительную причину затопления плавдока под Мурманском
Общество, 11:04
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СК назвал предварительную причину затопления плавдока под Мурманском

Затопление плавучего дока на 82-м судоремонтном заводе в Мурманской области, по предварительным данным, произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений. Об этом сообщается на сайте Северо-Западного следственного управления СК России.

Следователи возбудили по факту инцидента уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК). СК также подтвердил данные о четырех пострадавших и одном пропавшем без вести человеке.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел в ночь на 30 октября. При выходе «Адмирала Кузнецова» из плавдока на 82-м судоремонтном заводе док затонул. В Центре судоремонта «Звездочка» заявили, что причиной затопления дока стало отключение электроснабжения.

Видео: murmansk_dtp / VK

Глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что на «Адмирала Кузнецова» упал кран, который повредил его корпус и палубу. Обрушение произошло на участках, не связанных с эксплуатацией «жизненно важного» оборудования крейсера. Ведется оценка ущерба.

В настоящий момент «Адмирал Кузнецов находится на 35-м судоремонтном заводе в Мурманской области. На заводе заявили, что Центр судоремонта «Звездочка» продолжит ремонтные работы в соответствии с графиком.

Теги: Следственный комитет , Уголовное дело , «Адмирал Кузнецов»
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