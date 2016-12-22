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Как выглядит затонувший в Мурманске плавдок ПД-50. Фотогалерея
Общество, 13:36
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Как выглядит затонувший в Мурманске плавучий док ПД-50

Плавучий док затонул в Мурманске при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Это одно из крупнейших подобных сооружений в мире. Как выглядит плавдок — в фотогалерее РБК

Фото: Лев Федосеев / ТАСС
ПД-50 был построен в 1980 году, работы выполнялись в Швеции по заказу советского Военно-морского флота
Атомный лихтеровоз «Севморпуть» в ПД-50
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Это один из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 м, а ширина — 67 м

Атомный ракетный крейсер «Петр Великий» на ремонте в доке судоремонтного завода в поселке Росляково
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

Плавдок находится в распоряжении 82-го судоремонтного завода, основным акционером которого является «Роснефть»

Команда плавучего дока ПД-50 осуществляет внешний осмотр рубки АПЛ «Курск»
(Фото: ТАСС)

Док в 2001 году использовали для подъема затонувшей подлодки «Курск»

Авианосец «Адмирал Кузнецов» в ПД-50 судоремонтного завода в Росляково, 2010 год

ПД-50 обладает грузоподъемностью 80 тыс. т

Во время тушения пожара на судоремонтном заводе в Росляково, 2011 год

В декабре 2011 года на 82-м заводе в ходе ремонта атомной подлодки «Екатеринбург» произошел пожар. Сначала загорелись леса, а потом корпус подлодки, которая находилась в плавучем доке

Вид на Кольский залив, где затонул плавдок ПД-50 82-го завода в ночь на 30 октября
(Фото: Лев Федосеев / ТАСС)

В ночь на 30 октября 2018 года произошла авария при выходе крейсера «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте, из дока. По данным центра судоремонта «Звездочка», причиной стало внезапное отключение электричества

Фото: СК РФ
Изначально сообщалось, что погружение было частичным, позже стало известно, что ПД-50 ушел под воду полностью. Из-за падения крана получили повреждения корпус и палуба «Адмирала Кузнецова»
Автор: Анастасия Антипова.
Теги: «Адмирал Кузнецов» , Мурманск
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