Как выглядит затонувший в Мурманске плавучий док ПД-50

Плавучий док затонул в Мурманске при ремонте авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов». Это одно из крупнейших подобных сооружений в мире. Как выглядит плавдок — в фотогалерее РБК
Это один из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 м, а ширина — 67 м
Плавдок находится в распоряжении 82-го судоремонтного завода, основным акционером которого является «Роснефть»
Док в 2001 году использовали для подъема затонувшей подлодки «Курск»
ПД-50 обладает грузоподъемностью 80 тыс. т
В декабре 2011 года на 82-м заводе в ходе ремонта атомной подлодки «Екатеринбург» произошел пожар. Сначала загорелись леса, а потом корпус подлодки, которая находилась в плавучем доке
В ночь на 30 октября 2018 года произошла авария при выходе крейсера «Адмирал Кузнецов», который находился на ремонте, из дока. По данным центра судоремонта «Звездочка», причиной стало внезапное отключение электричества