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В Мурманске умер пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»
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В Мурманске умер пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»
Авария с «Адмиралом Кузнецовым», 11:24
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В Мурманске умер пострадавший при ЧП с «Адмиралом Кузнецовым»
В аварии с единственным российским авианосцем — «Адмиралом Кузнецовым» — спустя несколько недель после ЧП появилась официально подтвержденная жертва. Еще одного человека спасатели так и не нашли в океане
Фото: Павел Львов / РИА Новости

В Мурманске в ночь на воскресенье умер мужчина, пострадавший при аварии на плавучем доке ПД-50, где шел ремонт «Адмирала Кузнецова». Об этом сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

«Сегодня ночью после резкого ухудшения состояния скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое», — рассказали в правительстве.

Минобороны заключило контракт с Центром судоремонта «Звездочка» на восстановление технической готовности с отдельными модернизационными работами тяжелого авианесущего крейсера. Согласно контракту, срок завершения обязательств — четвертый квартал 2022 года. Однако 30 октября на крупнейшем плавучем доке ПД-50 произошла авария, в результате которой несколько рабочих пострадали, один серьезно. Еще один пропал без вести, его ищут одораторы.

Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» Еще 2 фото
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На палубу «Кузнецова» упал 70-тонный башенный кран дока. В результате произошедшего пострадали четыре человека, трое из них были доставлены в больницу с переохлаждением (они попали в воды Кольского залива), у одного из них диагностировали травму брюшной полости.

Автор: Георгий Тадтаев.
Теги: Мурманск , «Адмирал Кузнецов»
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