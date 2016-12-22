Появились первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова»

Из-за аварии в плавучем доке судоремонтного завода в Мурманске на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» упал 70-тонный башенный кран, который повредил палубу боевого корабля и его корпус.

Плавучий док GK-50 полностью затонул, пострадали четверо, один человек пропал без вести. Инцидент произошел в ночь на 30 октября. СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК), причины аварии устанавливает специальная комиссия.