ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Pink
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,67 65,43 EUR Нал. 75,97 74,67 USD Бирж. 65,97 -0,24 EUR Бирж. 75,28 -0,16 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6462,40 -10,60 IMOEX 2389,88 +0,50% RTSI 1141,13 +0,56% Brent 72,77 -0,18% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
Появились первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова»
Лента новостей
Придуманный для ВЭБа вид капитала получат еще два института развития 10:00, Экономика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 10:00, РБК и Schneider Electric Пошли на встречу: зачем компании проводят переговоры в необычных местах 09:50, Свое дело Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 аккаунтов 09:42, Технологии и медиа Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 09:35, РБК и FW Raiffeisen Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд 09:27, Бизнес Покупатели уже не те: кто еще может успеть заработать на миллениалах 09:19, Потребрынок  Появились первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» 09:12, Фотогалерея  В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека 09:09, Общество Сергей Вахтеров — РБК: «Инвестиционный рынок наконец-то ожил» 09:05, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 09:00, РБК и Mastercard В Китае показали полномасштабный макет создаваемого с Россией самолета 08:55, Технологии и медиа СК опубликовал видео с места крупного пожара в Кемеровской области 08:44, Общество Протоиерей рассказал о видениях фигурантов дела о коррупции во ФСИН 08:36, Общество СМИ узнали о планах создать единую логистическую систему на базе ГЛОНАСС 08:15, Бизнес 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай 08:10, Экономика Венчурный рынок в России вырос за счет интернет-пользователей 08:00, Технологии и медиа Роскачество не нашло отвечающей знаку качества кильки в томате 08:00, Общество Власти Москвы заявили о трехкратном росте популярности каршеринга 07:37, Общество 15 часов на одном заряде: ноутбук, обгоняющий новый Macbook 07:34, РБК и Lenovo Аналитики спрогнозировали дефицит мощностей в дата-центрах Москвы 07:30, Технологии и медиа Большинство крупных компаний заявили об опасениях из-за новых санкций США 07:00, Экономика Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе» 07:00, Политика Прокуратура пообещала проверить возможную продажу косаток в Китай 06:54, Общество «Коммерсантъ» узнал об утечке в Сеть служебных документов Сбербанка 06:37, Технологии и медиа Facebook отказался распространять видео Трампа о «караване мигрантов» 06:21, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 06:03, РБК и Экспострой на Нахимовском
Появились первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова»
Авария с «Адмиралом Кузнецовым», 09:12
0
Появились первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова»

Из-за аварии в плавучем доке судоремонтного завода в Мурманске на палубу авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» упал 70-тонный башенный кран, который повредил палубу боевого корабля и его корпус.

Плавучий док GK-50 полностью затонул, пострадали четверо, один человек пропал без вести. Инцидент произошел в ночь на 30 октября. СКР завел уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 216 УК), причины аварии устанавливает специальная комиссия.

Фото: Максим Журавин / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Максим Журавин / РИА Новости
Фото: Максим Журавин / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Теги: мультимедиа
Главное
Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд Бизнес
Главное
Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд Бизнес
Придуманный для ВЭБа вид капитала получат еще два института развития Экономика
Большинство крупных компаний заявили об опасениях из-за новых санкций США Экономика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter