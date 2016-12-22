Авария с плавучим доком при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов». Главное
Общество, 10:04
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Авария с плавучим доком при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов». Главное
В Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов». Пострадали четыре человека, еще один считается пропавшим. На док упал башенный кран, палуба и корпус крейсера получили повреждения
Авианосец «Адмирал Кузнецов» в плавучем доке судоремонтного завода в Росляково
Что произошло
- Ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (принадлежит «Роснефти» — РБК) в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50. Ранее в этот док встал на ремонт «Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец ВМФ России.
- Авария произошла, когда тяжелый авианесущий крейсер выходил из дока. Сначала сообщалось о частичном затоплении дока, позже стало известно, что он ушел под воду полностью.
- Пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу с переохлаждением (они попали в воды Кольского залива), еще у одного травма брюшной полости.
- Позже губернатор Мурманской области Марина Ковтун сообщила, что после аварии до сих пор не найден один человек.
- СМИ сообщали о падении одного или двух башенных кранов. По данным источников, как минимум один из кранов упал на палубу корабля.
- Насколько был поврежден плавучий док, пока не известно. В центре судоремонта сообщили, что сам крейсер, по предварительной информации, повреждений не получил. Однако позже глава ОСК Алексей Рахманов подтвердил, что при падении крана, который задел и корабль, повреждены корпус и палуба «Адмирала Кузнецова».
- Крейсер отбуксировали на 35-й судоремонтный завод под Мурманском. В «Звездочке» заверили, что на сроки ремонта происшествие не повлияет.
Причины аварии
- В центре судоремонта «Звездочка» причиной аварии назвали внезапное отключение электроснабжения, которое произошло во время спуска «Адмирала Кузнецова» на воду. «Произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы и произошло нерасчетное погружение дока в воду», — заявили в центре.
- По предварительной версии СК, причиной аварии плавдока стало нарушение правил эксплуатации. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека»).
Плавучий док ПД-50
Это один из крупнейших плавучих доков в мире, был построен в Швеции в 1980 году, заказ на строительство поступил от Военно-морского флота СССР.
Параметры дока: длина — 330 м, ширина — 67 м, грузоподъемность — 80 тыс. т. Площадь стапель-палубы — 23 тыс. кв. м.