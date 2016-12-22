«Адмирал Кузнецов» прибыл на завод под Мурманском после инцидента с доком

Авианосец «Адмирал Кузнецов» ошвартовался на 35-м судоремонтном заводе в Мурманской области после инцидента с плавдоком на 82-м заводе. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы центра судоремонта «Звездочка» Евгения Гладышева.
«Авианосец «Адмирал Кузнецов» в 6:10 мск штатно ошвартовался у причала 35-го судоремонтного завода под Мурманском», — сказал Гладышев. Он уточнил, что в настоящее время проводится осмотр корпуса корабля, к этому моменту никаких неполадок не выявлено.
Гладышев добавил, что на сроки ремонта «Адмирала Кузнецова» инцидент не повлияет. Его планируется завершить в 2021 году. «Интерфакс» со ссылкой на 35-й судоремонтный завод уточняет, что «Центр судоремонта «Звездочка» продолжит ремонтные работы в соответствии с графиком».
В ночь на 30 октября при выходе «Адмирала Кузнецова» из плавдока ПД-50 док затонул. Источники на судоремонтном заводе уточнили, что произошло обрушение кранов. В результате инцидента пострадали четыре человека. Состояние одного из них оценивается как тяжелое, еще троих — средней степени тяжести. В Центре судоремонта «Звездочка» заявили, что причиной затопления дока стало отключение электроснабжения. По словам представителя предприятия, при отключении электроэнергии стали неожиданно заполняться цистерны плавдока, в результате чего он ушел под воду.
В России это единственный плавдок, объем которого позволяет проводить ремонт «Адмирала Кузнецова», крупнейшего корабля Военно-морского флота России. Грузоподъемность ПД-50 составляет 80 тыс. т, площадь стапель-палубы — 23 тыс. кв. м.