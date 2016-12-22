ОСК сочла незначительным ущерб «Адмиралу Кузнецову» после ЧП с плавдоком

Авария, которая произошла накануне, 30 октября, в Мурманске при выходе из плавучего дока авианосца «Адмирал Кузнецов» нанесла военному кораблю незначительный ущерб. Об этом заявил глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, передает ТАСС.

«Финансовой оценки пока нет, смотрим на фактические повреждения — ничего там такого страшного нет, и я думаю, что справимся своими силами. <...> Это будут небольшие суммы. Мы просто посмотрели наконец-то, что это были за повреждения», — сказал он.

В ночь на 30 октября в мурманском районе Росляково плавдок ПД-50 затонул на 82-м судоремонтном заводе, который принадлежит «Роснефти». До того как авария произошла, в доке завершились работы на корпусе «Адмирала Кузнецова». Во время происшествия на палубу авианосца упал 70-тонный башенный кран дока. В результате этого пострадали четыре работника завода, еще один пропал без вести.

82-й судостроительный завод выступал в качестве подрядчика по заказу северодвинского центра судоремонта «Звездочка» — головного предприятия по модернизации единственного в России авианосца. По версии «Звездочки», авария произошла из-за внезапного отключения электроснабжения насосов дока. В Минэнерго заявили, что перебоев не было.​