Bloomberg узнал о планах Rusal активизироваться в Китае после санкций США

Попавшая под санкции США компания Rusal ищет поставщиков глинозема и покупателей алюминия в КНР, узнало агентство Bloomberg. По словам источников, такие консультации были, но никаких договоренностей пока нет

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Представители UC Rusal провели серию переговоров с китайскими компаниями и трейдерами, чтобы обсудить возможность покупки глинозема в этой стране и продажи алюминия в слитках, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к переговорам.

UC Rusal оказался в новом санкционном списке Минфина США, который был опубликован 6 апреля 2018 года. Компания ищет альтернативные источники глинозема, поскольку санкции блокировали его поставки, рассказали источники агентства. В то же время российская компания ищет возможности увеличить продажи в Китай алюминия в слитках после потери части клиентов из-за санкций.

Переговоры, отмечает агентство, не привели с достижению соглашения и неизвестно, будет ли оно подписано. ​Собеседники агентства отметили, что китайцы проявляют осторожность из-за риска попасть под действие санкций США.

После публикации Bloomberg акции UC Rusal на Гонконгской бирже подорожали на 21,13%, до 1,72 гонконгского доллара.

Санкции привели к отказу некоторых контрагентов работать с Rusal. Международный горнодобывающий концерн Rio Tinto, поставщик глинозема, объявил о форс-мажоре по контрактам с Rusal. Компания пересмотрит контракты на поставку глинозема, а также пересмотрит соглашения с UC Rusal о глиноземном предприятии Queensland Alumina Limited, в котором российской компании принадлежит 20%.

Rio Tinto заявила, что намерена соблюдать все санкционные ограничения.

Об ограничениях в работе с Rusal объявила Лондонская биржа металлов, японские сырьевые трейдеры попросили UC Rusal прекратить отгрузку алюминия и другой продукции, компания «Трансконтейнер» остановила экспорт продукции Rusal, форс-мажоры по контрактам с Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore​.

Под новые санкции США, о которых было объявлено 6 апреля, попали, в частности, компании Олега Дерипаски, а именно «Базовый элемент», En+ Group и Rusal. В отношении предпринимателя также были введены персональные ограничения. Минфин США обязал американских бизнесменов завершить все сделки с компаниями Дерипаски до 5 июня.