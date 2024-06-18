СК назвал производителя салата, вызывающего симптомы ботулизма

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Все госпитализированные с симптомами ботулизма употребляли салат с фасолью от одного производителя — ООО «Локалкитчен», работающего под брендом «Кухня на районе», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

По ее словам, массовые отравления в Москве, Нижегородской области и Казани связаны именно с этим производителем и салатом лобио, который продавался «Кухней на районе». Заведено несколько уголовных дел по ст. 238 Уголовного кодекса — производство и сбыт продукции, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По ним задержали гендиректора сервиса по доставке еды «Кухни на районе» Антона Лозина, руководителя отдела качества «Локалкитчен» Елену Машкову и фактического руководителя компании — производителя фасоли «Савон-К» Владимира Шина.

По изъятой продукции следователи назначили необходимые экспертизы. В СК выясняют, в какие еще регионы могла поступить опасная для здоровья продукция, а также устанавливают пострадавших в результате ее употребления.

Люди отравились двумя салатами одного из поставщиков «Кухни на районе» — лобио и салатом с тунцом, фасолью и яблоком. Сервис доставки еды 16 июня приостановил свою деятельность для проверки всех продуктов, в тот же день следователи провели обыски в компаниях и на складах, где хранилась продукция, которой отравились москвичи. Позже случаи отравлений зафиксировали за пределами столицы — в Московской и Нижегородской областях, а также в Казани.